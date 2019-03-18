Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Суд у новозеландському місті Крайстчерч у четвер, 27 серпня, засудив до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення 29-річного австралійського терориста Брентона Тарранта. Це - найсуворіший вирок в історії Нової Зеландії.

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"Вас мотивувала фундаментальна ненависть до людей, які, на вашу думку, відрізняються від вас. (...) Ви становите великий ризик для громадської безпеки", - заявив суддя до оголошення вироку, цитує агентство новин dpa.

Суд визнав Тарранта винним у вбивстві 51 людини, замаху на вбивство 40 осіб, а також у вчиненні теракту. Терорист слухав виступ судді, не проявляючи емоцій. Він не використав суд як майданчик для пропаганди своїх правоекстремістських поглядів, чого побоювалися перед початком процесу. Натомість його адвокат зачитав заяву, у якій Таррант запевнив, що визнає вирок суду.

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Нагадаємо, 15 березня 2019 року австралієць Брентон Таррант вчинив напад на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин.

Поліція затримала Тарранта в той же день, згодом йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.