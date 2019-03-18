 Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У 2019 році чоловік напав на дві мечеті і розстріляв 51 людину та поранив ще 50.

Брентор Таррант (судовий малюнок) вбив 51 людину

Брентор Таррант (судовий малюнок) вбив 51 людину

Суд у новозеландському місті Крайстчерч у четвер, 27 серпня, засудив до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення 29-річного австралійського терориста Брентона Тарранта. Це - найсуворіший вирок в історії Нової Зеландії.

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"Вас мотивувала фундаментальна ненависть до людей, які, на вашу думку, відрізняються від вас. (...) Ви становите великий ризик для громадської безпеки", - заявив суддя до оголошення вироку, цитує агентство новин dpa.

Суд визнав Тарранта винним у вбивстві 51 людини, замаху на вбивство 40 осіб, а також у вчиненні теракту. Терорист слухав виступ судді, не проявляючи емоцій. Він не використав суд як майданчик для пропаганди своїх правоекстремістських поглядів, чого побоювалися перед початком процесу. Натомість його адвокат зачитав заяву, у якій Таррант запевнив, що визнає вирок суду.

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Нагадаємо, 15 березня 2019 року австралієць Брентон Таррант вчинив напад на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин.

Поліція затримала Тарранта в той же день, згодом йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

DW.COM

Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія

Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія у зв'язку з "найважливішим громадським значенням" справи, підкреслила прем'єрка Нової Зеландії.  

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками.  

Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство. Засідання Верховного суду новозеландського Крастчерча заплановане на 5 квітня.  

Facebook обмежує доступ до функції онлайн-трансляції

Facebook оголосив про обмеження доступу до функції онлайн-трансляції (Livestream) у соціальній мережі. До цього компанію спонукав теракт у Новій Зеландії.  

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