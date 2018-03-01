Терміново потрібні розвідники: де і як спецслужби ФРН шукають співробітників

Берлінське метро - не тільки транспортний засіб, а й ярмарок вакансій, причому часом досить несподіваних. Наприклад, у вагонах метро висять оголошення про пошук нових співробітників у Федеральне відомство з охорони конституції (контррозвідка ФРН) під девізом: "Таємно творити добро".

Співзвучний цьому і слоган інший силової структури - Федерального відомства з кримінальних справ (BKA): "Робити правильне". Причому BKA шукає нових співробітників - і перш за все IT-фахівців - не тільки у міському транспорті, а й, наприклад, у регіональних фітнес-клубах, де в роздягальнях висять оголошення про вакансії.

На сайті іншої німецької спецслужби - Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), що займається зовнішньою розвідкою - теж понад три десятки відкритих вакансій, приблизно половина з них - у галузі інформаційних технологій.

Кар'єра у розвідці - відкритий конкурс і хороша стипендія

За даними берлінської газети Tagesspiegel, у Федеральному відомстві з охорони конституції працює близько 3500 осіб, а у Федеральній розвідувальній службі - близько 6500 співробітників. Щороку у BND надходить від 1200 до 1500 резюме від бажаючих працювати у цій структурі. 200 осіб запрошують на вступний іспит, який складається з кількох етапів.

Реклама Федерального відомства з кримінальних справ на шафці у фітнес-клубі

Найскладнішим з них вважають письмовий тест, у ході якого перевіряють не тільки знання німецької та англійської мов або математики, а й здатність до логічного мислення, концентрації і запам'ятовування. Той, хто успішно впорається із письмовими та усними завданнями, має ще пройти медогляд і ретельну перевірку, в тому числі і на зв'язки з іноземними спецслужбами та спецслужбами колишньої НДР, а також на наявність судимостей. Крім цього, претенденти зобов'язані вказати посилання на всі свої акаунти в соціальних мережах.

Кандидати, які пройшли суворий конкурсний відбір, допускаються до навчання за спеціальністю "Розвідувальні служби" у Центрі розвідувального навчання і підвищення кваліфікації в Берліні (Zentrum für nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung), під час якого вони отримують стипендію в розмірі близько 1323 євро, що значно вище середнього. Одна з ключових передумов для роботи як у спецслужбах, так і в поліції - громадянство Німеччини.

Уполіцію - безвіджиманьі "хризантем"

Фахівців бракує не тільки спецслужбам, але і федеральній поліції. Цього року на пенсію йдуть 853 співробітники федеральної поліції Німеччини, а з урахуванням нових ставок загальне число вакансій цього року становитиме 2150.

Щоб поповнити свої лави, федеральна поліція знизила вимоги для вступу на службу. Так, у диктанті з німецької мови було підвищено допустиму кількість помилок і виключено слово "хризантема" (Chrysantheme), оскільки абітурієнти занадто часто помиляються у його написанні. А з тесту з фізичної підготовки для майбутніх поліцейських викреслили стрибки в довжину і віджимання, замінивши їх естафетним бігом. Новина про це викликала шквал жартів у німецьких ЗМІ. Однак від цього охочим служити в поліції не легше - тест для них складається з письмового диктанту, іспиту з фізичної підготовки, медогляду та індивідуальної співбесіди.

Держструктурамбракує IT-фахівців

"Практично всім державним структурам ФРН - і не тільки поліції - терміново потрібні IT-фахівці, причому мова не тільки про боротьбу з кіберзлочинністю, а й про безпеку в соціальних мережах, - каже Томас-Ґабріель Рюдіґер (Thomas-Gabriel Rüdiger), експерт із кібербезпеки з Вищої школи поліції Бранденбургу. - Закрити вакансії на федеральному і регіональному рівні дуже непросто".

Федеральне відомство з кримінальних справ у Вісбадені

"Я вважаю подібні рекламні кампанії явною ознакою того, наскільки драматична ситуація з пошуком кадрів, - каже президент Ради з кібербезпеки Ганс-Вільгельм Дюнн (Hans-Wilhelm Dünn). - Федеральні відомства відчайдушно шукають IT-експертів".

За його словами, реклама в метро нічого не дасть, допоки не будуть вирішені структурні проблеми, пов'язані з браком фахівців.

Чому ж німецьким спецслужбам бракує співробітників? Причини досить прозаїчні. По-перше, пояснює Рюдігер, гроші - у держструктурах не платять так добре, як платять IT-фахівцям у приватному секторі. По-друге, імідж. Держструктури програють молодим і динамічним стартапам. Це відлякує багатьох з тих, кому робота на державу не видається достатньо креативною і привабливою. "Оскільки випускників мало, а вакансій багато, дедалі більше інформатиків воліють мати добре оплачувану роботу в бізнесі", - каже Дюнн. До того ж, за його словами, кібербезпеку все ще не вважають найпривабливішою спеціалізацією у Німеччині.

Аналоговідержструктуриувисокотехнологічній країні

Томас-Ґабріель Рюдіґер згоден: у Німеччині бракує IT-фахівців. Причини дефіциту він пояснює тим, що німецьке суспільство занадто пізно задумалось про цифровізацію - що призвело до нестачі освітніх програм у галузі IT.

Німеччина пасе задніх європейського рейтингу цифровізації держструктур, каже Дюнн. У таблиці DESI (Digital Economy and Society Index) ФРН посідає 26-е місце з 28 - позаду тільки Греція і Італія. "Навіть така дрібниця, як подача заяви на новий паспорт у більшості регіонів пов'язана з особистим візитом і паперовим формуляром, - каже Дюнн. - Для такої високотехнологічної країни, як Німеччина це ганьба".

Поліція і спецслужби - не виняток. "Застарілі процеси і недостатні взаємозв'язки ускладнюють боротьбу зі злочинністю і розвідувальну роботу", - говорить Дюнн.

Пресслужба BND не відповіла на письмовий запит DW, відправлений електронною поштою. Пресслужба Федерального відомства з охорони конституції відмовилася від будь-яких коментарів з приводу рекламної кампанії "Таємно творити добро".

А тим часом у берлінському метро з'явилася реклама ще одного відомства - міністерства закордонних справ. Там теж розшукують фахівців у галузі інформаційних технологій. Девіз рекламної кампанії: "Цифрова дипломатія - ваша IT-кар'єра".