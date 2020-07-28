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Термоядерний реактор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Термоядерний реактор".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Термоядерний реактор ITER: розпочинається вирішальна фаза будівництва

Термоядерний реактор ITER: розпочинається вирішальна фаза будівництва 28.07.2020

Внутрішня розбудова кільцеподібного термоядерного реактора на півдні Франції розпочинається, і це - маленьке технічне диво. Найраніше у 2025 році "штучне сонце" у ньому може почати вивільняти гігантський обсяг енергії.

Що роблять українці на "штучному Сонці?" (16.06.2017) 16.06.2017

Команда українських фізиків моделює на комп'ютері експерименти, які потім втілюють на практиці на термоядерному реакторі Wendelstein-7X у Німеччині. За що цінують українських фізиків у світі - в ексклюзиві DW з найгарячішого місця на планеті.
Грандіозний реактор у Німеччині: людство на порозі генерування сонячної енергії (відео)

Грандіозний реактор у Німеччині: людство на порозі генерування сонячної енергії (відео) 14.06.2017

Фізики почали приборкувати ядерний синтез. Процеси, що відбуваються всередині зірок, тепер під контролем науковців - в термоядерному реакторі типу стеларатор. Кореспондент DW побував на такій установці в Німеччині.

Навіщо потрібне "штучне Сонце"? (13.06.2017) 13.06.2017

Наукове диво під назвою Wendelstein 7-X. Це термоядерний реактор у німецькому місті Ґрайфсвальд. У ньому виробляють плазму температурою 100 мільйонів градусів. Це вп'ятеро гарячіше, ніж у центрі Сонця. Як це відкриття змінить людство, з'ясовував кореспондент DW Михайло Малий.
Майже як штучне сонце: термоядерний реактор від німецьких учених

Майже як штучне сонце: термоядерний реактор від німецьких учених 15.03.2010

2018 року у Франції мають розпочати виробництво електроенергії за рахунок термоядерного синтезу, подібно до того, як це відбувається на Сонці, котре є своєрідним природним термоядерним реактором.