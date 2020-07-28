Термоядерний реактор

Що роблять українці на "штучному Сонці?" (16.06.2017)

Команда українських фізиків моделює на комп'ютері експерименти, які потім втілюють на практиці на термоядерному реакторі Wendelstein-7X у Німеччині. За що цінують українських фізиків у світі - в ексклюзиві DW з найгарячішого місця на планеті.