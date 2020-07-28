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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Термоядерний реактор".
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Команда українських фізиків моделює на комп'ютері експерименти, які потім втілюють на практиці на термоядерному реакторі Wendelstein-7X у Німеччині. За що цінують українських фізиків у світі - в ексклюзиві DW з найгарячішого місця на планеті.
Фізики почали приборкувати ядерний синтез. Процеси, що відбуваються всередині зірок, тепер під контролем науковців - в термоядерному реакторі типу стеларатор. Кореспондент DW побував на такій установці в Німеччині.
Наукове диво під назвою Wendelstein 7-X. Це термоядерний реактор у німецькому місті Ґрайфсвальд. У ньому виробляють плазму температурою 100 мільйонів градусів. Це вп'ятеро гарячіше, ніж у центрі Сонця. Як це відкриття змінить людство, з'ясовував кореспондент DW Михайло Малий.