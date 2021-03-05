Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (відео)

Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.
Війська територіальної оборони існують у багатьох країнах світу. Серед переваг таких підрозділів - військові вишколи без відриву від роботи, що дозволяє державі економити кошти, а також можливість швидко мобілізувати значний резерв навчених бійців у випадку війни. У Польщі такі резервні формування почали створювати після військової агресії Росії на Донбасі. В Україні війська тероборони існують багато років і налічують 25 бригад, що складаються з батальйонів. Нині у військах територіальної оборони - 8000 тисяч резервістів, які підписали контракт. Журналісти DW побували на одному з тренувань тероборони.
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