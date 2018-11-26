 Терещенко передумав йти з посади мера Глухова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Терещенко передумав йти з посади мера Глухова

Мішель Терещенко передумав складати повноваження мера Глухова через можливе запровадження воєнного стану в Україні.

Мішель Терещенко (DW/A. Magazowa)

Мішель Терещенко

Мішель Терещенко, який раніше оголосив про відставку з посади мера Глухова та намір балотуватися в президенти України, повідомив у понеділок, 26 листопада, у мережі Facebook про рішення повернутися до виконання повноважень міського голови. Це рішення він пов'язав із можливим запровадженням в Україні воєнного стану.

"Президент запевняє, що вибори відбудуться в будь-якому випадку. Але в цьому разі вони не можуть бути вільними та справедливими, оскільки масові зібрання громадян забороняються, комунікації перебуватимуть під контролем", - зазначив Терещенко.

До того ж, за його словами, у Глухові менше ніж за два місяці "корупційна система (...) вже знайшла спосіб відсторонити Олену Демішеву від займаної нею посади секретаря Глухівської міської ради" та позбавити її можливості виконувати обов'язки міського голови під час відсутності Терещенка.

"За цих обставин, перебуваючи "де-юре" міським головою Глухова, я не маю іншого вибору, як забути про мої сімейні обставини й будь-які політичні амбіції та повернутися до Глухова, щоб очолити місто", - заявив Терещенко.

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На прес-конференції мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко заявив про своє рішення скласти повноваження міського голови й балотуватися на посаду президента України. (01.10.2018)

Упродовж трьох років Мішель Терещенко обіймав посаду мера Глухова, поки раптово не оголосив про свою відставку. Чим запам'ятається глухівчанам цей нащадок відомого роду меценатів - читайте у репортажі DW. (04.10.2018)

Він зазначив, що наразі перебуває в офіційній відпустці після нещодавнього народження сина і живе у Києві, але "завжди готовий повернутися до Глухова протягом 48 годин".

Нагадаємо, 1 жовтня 2018 року під час прес-конференції мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко заявив про своє рішення скласти повноваження міського голови й балотуватися на посаду президента України. Тоді політик заявив, що політичні сили, представлені в місцевих радах, не сприяють проведенню реформ на місцях, а навпаки, перешкоджають ефективній роботі. Тож залишатися далі на посаді міського голови немає сенсу, адже немає можливості впливати на процеси в місті й показувати результати своєї роботи, заявив тоді Терещенко.

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