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Тереза Мей - британський політик, лідер Консервативної партії, з червня 2016-го року прем'єр-міністр Великобританії.
Тереза Мей стала прем'єр-міністром Великобританії після того, як пішов у відставку Девід Кемерон. Причиною відставки Кемерона стало рішення британців про вихід з ЄС, яке було ухвалено на референдумі в червні 2016-го року. З 2010-го до 2016-го року Мей була міністром внутрішніх справ у двох урядах на чолі з Девідом Кемероном.
Опір з боку однопартійців та невиконані обіцянки змусили Терезу Мей подати у відставку - з 7 червня вона більше не очолюватиме Консервативну партію Великобританії. Але це аніскільки не зрушить Brexit з мертвої точки.