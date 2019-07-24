Тереза Мей - британський політик, лідер Консервативної партії, з червня 2016-го року прем'єр-міністр Великобританії.

Тереза Мей стала прем'єр-міністром Великобританії після того, як пішов у відставку Девід Кемерон. Причиною відставки Кемерона стало рішення британців про вихід з ЄС, яке було ухвалено на референдумі в червні 2016-го року. З 2010-го до 2016-го року Мей була міністром внутрішніх справ у двох урядах на чолі з Девідом Кемероном.