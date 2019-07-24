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Тереза Мей

Тереза Мей - британський політик, лідер Консервативної партії, з червня 2016-го року прем'єр-міністр Великобританії.

Тереза Мей стала прем'єр-міністром Великобританії після того, як пішов у відставку Девід Кемерон. Причиною відставки Кемерона стало рішення британців про вихід з ЄС, яке було ухвалено на референдумі в червні 2016-го року. З 2010-го до 2016-го року Мей була міністром внутрішніх справ у двох урядах на чолі з Девідом Кемероном.

Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді

Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді 24.07.2019

Новий британський прем'єр Борис Джонсон здійснив низку кадрових перестановок у своєму уряді. Зокрема, МЗС країни очолив колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб, а міністром фінансів став ексглава МВС Саджид Джавід.
Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії

Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії 24.07.2019

Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд. Перед цим прем'єрка Тереза Мей та ще кілька міністрів пішли у відставку.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона 23.07.2019

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн.

Гуд бай, Терезо Мей! (фотогалерея) 23.07.2019

Тереза Мей залишає посаду глави уряду Великобританії. Але в історію вона увійде не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Тереза Мэй

Гуд бай, Терезо Мей! 23.07.2019

Тереза Мей залишає посаду глави уряду Великобританії. Але в історію вона увійде не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Борис Джонсон став головою британських консерваторів

Борис Джонсон став головою британських консерваторів 23.07.2019

У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Трамп не хоче мати справ з британським послом

Трамп не хоче мати справ з британським послом 09.07.2019

Після скандалу із витоком листування британського посла, який назвав американського президента "некомпетентним", Дональд Трамп заявив, що не матиме з ним справ, а також розкритикував британську прем'єрку.
Вибори лідера британських консерваторів: залишилося четверо претендентів

Вибори лідера британських консерваторів: залишилося четверо претендентів 19.06.2019

Після третього раунду голосування парламентарів-консерваторів за нового голову партії Борис Джонсон зміцнив свої лідерські позиції. Із перегонів вибув Рорі Стюарт.
У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем'єрки Терези Мей

У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем'єрки Терези Мей 11.06.2019

Серед головних претендентів на посаду голови Консервативної партії та прем'єра Великобританії колишній та нинішній очільники МЗС Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр охорони довкілля Майкл Гоув.
Трамп запропонував Великобританії нову всеосяжну торговельну угоду

Трамп запропонував Великобританії нову всеосяжну торговельну угоду 04.06.2019

Між Сполученими Штатами та Великобританією після Brexit варто було б укласти нову всеосяжну торговельну угоду, вважає президент США Дональд Трамп. Тим часом у Лондоні відбуваються масштабні протести проти візиту Трампа.
Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності

Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності 04.06.2019

Під час банкету у Букінгемському палаці британська королева та американський президент наголосили на спільних для обох країн цінностях. Нині Трамп має зустрітися з британською прем'єр-міністеркою.

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії 03.06.2019

Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона Садіка Хана.
Трамп пропонує Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди

Трамп пропонує Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди 02.06.2019

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit.
Борис Джонсон викликаний до суду через Brexit

Борис Джонсон викликаний до суду через Brexit 29.05.2019

Претендента на посаду британського прем'єра Бориса Джонсона звинувачують у брехні щодо плати Великобританії за членство в Європейському Союзі. Він має з'явитися в суд на попередні слухання у його справі.
Три роки страждань під знаком Brexit: Тереза Мей здалася і подала у відставку

Три роки страждань під знаком Brexit: Тереза Мей здалася і подала у відставку 24.05.2019

Опір з боку однопартійців та невиконані обіцянки змусили Терезу Мей подати у відставку - з 7 червня вона більше не очолюватиме Консервативну партію Великобританії. Але це аніскільки не зрушить Brexit з мертвої точки.

Тереза Мей піде у відставку 7 червня

Тереза Мей піде у відставку 7 червня 24.05.2019

Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що 7 червня піде у відставку з посади голови Консервативної партії.
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