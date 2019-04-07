 Тереза Мей та Анґела Меркель обговорили відтермінування Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Тереза Мей та Анґела Меркель обговорили відтермінування Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей та канцдерка ФРН Анґела Меркель погодились, що вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу має відбутися впорядковано, та обговорили його перенесення.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та прем'єрка Великобританії Тереза Мей

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (ліворуч) та прем'єрка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей та німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 9 квітня, обговорили процес відтермінування виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. Під час півторагодинної зустрічі у Берліні вони погодились, що Brexit має відбутися з угодою з Брюсселем, заявив офіс Мей.

Лідерки урядів обох країн обговорили прохання Великобританії відкласти Brexit до 30 червня з можливістю перенести цю дату, якщо Мей зможе переконати британський парламент ратифікувати угоду з ЄС до цього. "Прем'єр-міністерка окреслила кроки, які уряд робить, щоб довести процес Brexit до успішного завершення та розповіла Анґелі Меркель про дискусії з опозицією, що тривають", - повідомили на Даунінг-стріт.

Як повідомило агентство dpa, після зустрічі з Мей Анґела Меркель на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестагу заявила, що вважає за можливе перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року. 

DW.COM

Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей сподівається на якомога м'якший розрив багаторічних зв'язків королівства з ЄС. Вона просить перенести крайню дату Brexit на 30 червня. Наразі це 12 квітня. (05.04.2019)

Британська прем'єрка визнала, що чим довше тривають пошуки компромісу щодо угоди, тим вищими є шанси скасувати вихід Великобританії з ЄС. (07.04.2019)

Після переговорів з Меркель Мей вилетіла до Парижа, де вона має провести черговий раунд переговорів щодо Brexit з французьким президентом Еммануелем Макроном. 10 квітня глави держав і урядів країн Євросоюзу зустрінуться на спеціальному саміті в Брюсселі, щоб обговорити подальшу долю Brexit. Зараз вихід Великобританії з ЄС запланований на 12 квітня.

Нагадаємо, що 8 квітня парламент Великобританії затвердив законопроект про нову відстрочку Brexit. Згідно з документом, Тереза Мей повинна назвати новий останній строк виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до Європейського Союзу.

Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

Також за темою

Rede Theresa May zu Brexit-Aufschub

Тереза Мей побоюється, що Brexit може взагалі не відбутись 07.04.2019

Британська прем'єрка визнала, що чим довше тривають пошуки компромісу щодо угоди, тим вищими є шанси скасувати вихід Великобританії з ЄС.

Brüssel besuch Theresa May Brexit Nachverhandlungen

Тереза Мей проситиме Брюссель перенести Brexit 19.03.2019

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей викладе свої пропозиції у листі Дональду Туску, заявив її речник. Переговірник від ЄС Мішель Барньє сумнівається у доцільності відтермінування Brexit.

Britischer Reisepass

Британія почала видавати паспорти без згадки Європейського Союзу 06.04.2019

На нових британських паспортах вже немає слів "Європейський Союз", хоча вихід країни з блоку ще не відбувся. В кінці року країна планує видавати паспорти з синьою обкладинкою замість червоної.

Реклама

Докладно

Замість звичних рулонів пластикових пакетів і рукавичок відвідувачі одного з супермаркетів Львова побачили в ньому паперові пакети і металеві щипці

День без пластику: магазини Львова провели експеримент

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької акції.  

Завод Airbus у Франції

США погрожують ЄС запровадженням штрафних мит

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  