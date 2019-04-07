Тереза Мей та Анґела Меркель обговорили відтермінування Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей та німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 9 квітня, обговорили процес відтермінування виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. Під час півторагодинної зустрічі у Берліні вони погодились, що Brexit має відбутися з угодою з Брюсселем, заявив офіс Мей.

Лідерки урядів обох країн обговорили прохання Великобританії відкласти Brexit до 30 червня з можливістю перенести цю дату, якщо Мей зможе переконати британський парламент ратифікувати угоду з ЄС до цього. "Прем'єр-міністерка окреслила кроки, які уряд робить, щоб довести процес Brexit до успішного завершення та розповіла Анґелі Меркель про дискусії з опозицією, що тривають", - повідомили на Даунінг-стріт.

Як повідомило агентство dpa, після зустрічі з Мей Анґела Меркель на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестагу заявила, що вважає за можливе перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року.

Після переговорів з Меркель Мей вилетіла до Парижа, де вона має провести черговий раунд переговорів щодо Brexit з французьким президентом Еммануелем Макроном. 10 квітня глави держав і урядів країн Євросоюзу зустрінуться на спеціальному саміті в Брюсселі, щоб обговорити подальшу долю Brexit. Зараз вихід Великобританії з ЄС запланований на 12 квітня.

Нагадаємо, що 8 квітня парламент Великобританії затвердив законопроект про нову відстрочку Brexit. Згідно з документом, Тереза Мей повинна назвати новий останній строк виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до Європейського Союзу.