Тереза Мей ставить ультиматум: Або мій Brexit, або жодного
Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії.
Тереза Мей виключає будь-яку альтернативу запропонованому нею варіанту угоди з ЄС щодо Brexit
Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей висунула членам британського парламенту ультиматум щодо майбутньої угоди з Брюсселем про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це вона заявила в понеділок, 17 вересня, в інтерв'ю телеканалу BBC.
За її словами, парламентаріям доведеться проголосувати за варіант угоди з ЄС щодо Brexit, запропонований Мей. У противному разі не буде жодної іншої угоди, наголосила британська прем'єр-міністерка. "Альтернативою цьому (варіанту угоди, на якому наполягає Мей. - Ред.) буде відсутність будь-якої угоди", - наголосила голова британського уряду, яку цитує агенція новин AP.
МВФ застерігає
Тим часом директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард застерегла від значної шкоди для економіки Сполученого Королівства, якщо Лондон та Брюссель не укладуть угоди щодо Brexit.
Про це Лагард заявила цього ж дня, представляючи доповідь про стан економіки Великобританії. На її думку, варто рахуватися з "гіршими наслідками" в разі непродуманого виходу. "Що більше перешкод для торгівлі міститимуть нові відносини (між ЄС та Великобртанією. - Ред.), то дорожче це коштуватиме", - сказала Лагард, цитує агенція новин Reuters.
Нагадаємо, Великобританія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. На початку вересня Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу з ЄС.
Тим часом вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишили Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр в світі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.