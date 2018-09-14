Тереза Мей ставить ультиматум: Або мій Brexit, або жодного

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей висунула членам британського парламенту ультиматум щодо майбутньої угоди з Брюсселем про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це вона заявила в понеділок, 17 вересня, в інтерв'ю телеканалу BBC.

За її словами, парламентаріям доведеться проголосувати за варіант угоди з ЄС щодо Brexit, запропонований Мей. У противному разі не буде жодної іншої угоди, наголосила британська прем'єр-міністерка. "Альтернативою цьому (варіанту угоди, на якому наполягає Мей. - Ред.) буде відсутність будь-якої угоди", - наголосила голова британського уряду, яку цитує агенція новин AP.

МВФ застерігає

Тим часом директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард застерегла від значної шкоди для економіки Сполученого Королівства, якщо Лондон та Брюссель не укладуть угоди щодо Brexit.

Про це Лагард заявила цього ж дня, представляючи доповідь про стан економіки Великобританії. На її думку, варто рахуватися з "гіршими наслідками" в разі непродуманого виходу. "Що більше перешкод для торгівлі міститимуть нові відносини (між ЄС та Великобртанією. - Ред.), то дорожче це коштуватиме", - сказала Лагард, цитує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, Великобританія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. На початку вересня Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу з ЄС.

Тим часом вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишили Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр в світі.