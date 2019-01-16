 Тереза Мей проситиме Брюссель перенести Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Тереза Мей проситиме Брюссель перенести Brexit

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей викладе свої пропозиції у листі Дональду Туску, заявив її речник. Переговірник від ЄС Мішель Барньє сумнівається у доцільності відтермінування Brexit.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей проситиме у Брюсселя перенесення терміну Brexit. Вона має відправити листа з відповідною пропозицією президенту Європейської Ради Дональду Туску до 21 березня, коли розпочнеться дводенний саміт лідерів ЄС, повідомив речник прем'єрки у вівторок, 19 березня, після засідання британського уряду, передає агентство AFP. Водночас Мей й надалі "абсолютно рішуче налаштована" провести угоду про вихід країни з ЄС в парламенті, зазначив він.

За повідомленнями ЗМІ, британська прем'єрка намагатиметься перенести Brexit на більше, ніж кілька місяців. Раніше повідомлялося, що вихід країни з ЄС може бути перенесений на термін від трьох місяців до двох років. 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, який запланований на 29 березня. Рішення про відтермінування Brexit мають також одностайно схвалити всі 27 країн-членів ЄС. Утім, вони вимагають від Лондона чітких пропозицій.

Офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє вже заявив про свої сумніви щодо доцільності перенесення виходу Великобританії з блоку. "Чи збільшує продовження терміну шанси на ратифікацію угоди про вихід? Якими будуть мета і результат? Як ми можемо бути впевнені, що після можливого відтермінування ми не опинемося у тій же ситуації, що й зараз?", - зазначив він, передає агенція Reuters.

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Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що до останнього боротиметься за  врегульований Brexit. "Я буду боротися до останньої години періоду до 29 березня для забезпечення того, щоб ми досягли впорядкованого виходу", - заявила вона, цитує агенція dpa.

Якщо депутати британського парламенту до 20 березня не проголосують за угоду уряду з Брюсселем, то з 25 березня вони зможуть розпочати дебати щодо можливих подальших кроків, повідомив речник Мей. Раніше про це заявив глава апарату прем'єрки Девід Лідінгтон.

Напередодні спікер Палати громад Джон Беркоу заявив, що парламент не голосуватиме втретє за угоду, якщо уряд суттєво не змінить пропозицію. Парламент Великобританії вже двічі відхиляв угоду.

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