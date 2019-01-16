Тереза Мей попросила Євросоюз перенести Brexit на три місяці

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей попросила лідерів країн ЄС перенести запланований на 29 березня Brexit на 30 червня. Про це вона заявила в парламенті в середу, 20 березня, напередодні початку дводенного саміту Європейської Ради, передає агенція AFP.

Прем'єрка додала, що написала листа з цією пропозицією голові Європейської Ради Дональду Туску. "Я не хочу довгого відтермінування", - зазначила вона, попередивши, що перенесення Brexit на більш тривалий період означатиме, що Британія повинна бути взяти участь у виборах до Європарламенту, що відбудуться наприкінці травня.

"Ідея про те, що через три роки після голосування за вихід з ЄС люди цієї країни матимуть обирати новий склад членів Європарламенту, я вважаю, неприйнята", - зазначила вона, додавши, що не готова переносити Brexit пізніше 30 червня.

У листі до Туска, оприлюдненого Даунінг-стріт, Мей заявила, що має намір провести угоду про Brexit, про яку вона домовилась з ЄС, через парламент, попри те, що депутати вже двічі відхилили її. "Якщо пропозиція буде прийнята, я впевнена, що парламент конструктивно приступить до ратифікації угоди. Але це, безумовно, не буде завершено до 29 березня 2019 року", - написала вона. Британський парламент ще 14 березня проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу.

Брюссель не дуже задоволений пропозицією Лондона. Затримка Brexit до 30 червня принесе "серйозні правові та політичні ризики", заявила Європейська Комісія. Попри те, що Мей просить відстрочки до кінця червня, Єврокомісія пропонує лідерам ЄС обрати між двома варіантами відтермінування Brexit: короткий - до 23 травня, або більш тривалий - принаймні до кінця 2019 року.