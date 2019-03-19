Тереза Мей побоюється, що Brexit може взагалі не відбутись

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вважає, що вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit) може не відбутися, якщо парламенту та уряду в Лондоні не вдасться досягти компромісу щодо відповідного договору з Брюсселем. Це випливає з офіційної заяви Мей, поширеної прес-службою її офісу в суботу, 6 квітня.

Після того, як парламент тричі відхилив запропонований Мей договір за угодою з ЄС, прем'єрка дійшла висновку, що їй необхідно підійти до проблеми по-новому, йдеться в документі.

"Парламент чітко дав зрозуміти, що він стане на заваді виходу з ЄС без угоди, - пише Мей. - Тепер у нас є серйозний вибір: вийти з Євросоюзу без договору або не виходити з нього зовсім".

При цьому глава британського уряду наголосила, що залишається на своїй позиції: "Ми повинні домогтися Brexit, і для цього нам треба узгодити умови договору".

Мей наполягає на Brexit

Чим тривалішою буде боротьба за більшість у парламенті, тим вищим є ризик, що Сполучене Королівство так і не вийде з ЄС, застерегла Тереза Мей: "А це означатиме, що Brexit, за який проголосував британський народ, витече у нас крізь пальці. Я це не схвалюю".

За словами Мей, найближчими днями вона має намір відвідати Брюсель, щоб просити про відстрочку Brexit. Міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив 6 квітня на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Бухаресті, що він налаштований оптимістично і вважає, що переговори з Лейбористської партією щодо виходу з Євросоюзу приведуть до спільної угоди.

Водночас лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив журналістам, що "поки не помітив великих змін в позиції Терези Мей". Лейбористи наполягають на тому, щоб Великобританія залишилася частиною митного союзу з ЄС і мала вільний доступ до внутрішнього європейського ринку.

The Sunday Times: Мей готова укласти митний союз з ЄС

Видання The Sunday Times в номері за неділю, 7 квітня, повідомляє про те, що Тереза Мей, за даними редакції, планує законодавчо закріпити угоду з ЄС про митні збори, щоб досягти компромісу з лейбористами.

Помічники Мей вже ведуть переговори про те, щоб включити представників Лейбористської партії в британську делегацію на позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 10 квітня, пише видання. На цій зустрічі лідери країн-членів Євросоюзу повинні проголосувати щодо питання надання Великобританії відстрочки Brexit до 30 червня.

Якщо бодай один член Євросоюзу проголосує проти відстрочки, нерегульований Brexit відбудеться 12 квітня 2019 року.