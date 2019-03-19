 Тереза Мей побоюється, що Brexit може взагалі не відбутись | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

Тереза Мей побоюється, що Brexit може взагалі не відбутись

Британська прем'єрка визнала, що чим довше тривають пошуки компромісу щодо угоди, тим вищими є шанси скасувати вихід Великобританії з ЄС.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вважає, що вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit) може не відбутися, якщо парламенту та уряду в Лондоні не вдасться досягти компромісу щодо відповідного договору з Брюсселем. Це випливає з офіційної заяви Мей, поширеної прес-службою її офісу в суботу, 6 квітня.

Після того, як парламент тричі відхилив запропонований Мей договір за угодою з ЄС, прем'єрка дійшла висновку, що їй необхідно підійти до проблеми по-новому, йдеться в документі.

"Парламент чітко дав зрозуміти, що він стане на заваді виходу з ЄС без угоди, - пише Мей. - Тепер у нас є серйозний вибір: вийти з Євросоюзу без договору або не виходити з нього зовсім".

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Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей сподівається на якомога м'якший розрив багаторічних зв'язків королівства з ЄС. Вона просить перенести крайню дату Brexit на 30 червня. Наразі це 12 квітня. (05.04.2019)

Після того, як у Великобританії відклали голосування у Палаті громад щодо угоди про Brexit, ситуація знову непевна. Тереза Мей сподівається на подальші поступки ЄС. Однак Брююссель не хоче переглядати угоду. (12.12.2018)

При цьому глава британського уряду наголосила, що залишається на своїй позиції: "Ми повинні домогтися Brexit, і для цього нам треба узгодити умови договору".

Мей наполягає на Brexit

Чим тривалішою буде боротьба за більшість у парламенті, тим вищим є ризик, що Сполучене Королівство так і не вийде з ЄС, застерегла Тереза Мей: "А це означатиме, що Brexit, за який проголосував британський народ, витече у нас крізь пальці. Я це не схвалюю".

За словами Мей, найближчими днями вона має намір відвідати Брюсель, щоб просити про відстрочку Brexit. Міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив 6 квітня на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Бухаресті, що він налаштований оптимістично і вважає, що переговори з Лейбористської партією щодо виходу з Євросоюзу приведуть до спільної угоди.

Водночас лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив журналістам, що "поки не помітив великих змін в позиції Терези Мей". Лейбористи наполягають на тому, щоб Великобританія залишилася частиною митного союзу з ЄС і мала вільний доступ до внутрішнього європейського ринку.

The Sunday Times: Мей готова укласти митний союз з ЄС

Видання The Sunday Times в номері за неділю, 7 квітня, повідомляє про те, що Тереза Мей, за даними редакції, планує законодавчо закріпити угоду з ЄС про митні збори, щоб досягти компромісу з лейбористами.

Помічники Мей вже ведуть переговори про те, щоб включити представників Лейбористської партії в британську делегацію на позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 10 квітня, пише видання. На цій зустрічі лідери країн-членів Євросоюзу повинні  проголосувати щодо питання надання Великобританії відстрочки Brexit до 30 червня.

Якщо бодай один член Євросоюзу проголосує проти відстрочки, нерегульований Brexit відбудеться 12 квітня 2019 року.

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