 Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей звернулася до лідера лейбористів з пропозицією угоди щодо виходу країни з ЄС. За даними ЗМІ, вона пропонує країні залишитися у митному союзі з ЄС до 2022 року.

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей (фото з архіву)

Глава британського уряду Тереза Мей звернулася до лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна із пропозицією укласти угоду, яка дозволить розблокувати вихід Великобританії з ЄС, але може не сподобатися багатьом її однопартійцям. Колонка прем'єрки із таким закликом була опублікована у неділю, 5 травня, у газеті The Mail on Sunday.

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"Я хочу сказати лідеру опозиції: давайте прислухаємося до того, що виборці сказали під час виборів та на момент забудемо про наші розбіжності. Давайте укладемо угоду", - пропонує Мей у своїй колонці.

Метою домовленостей з лейбористами має стати підтримка ними угоди про вихід країни з ЄС у британському парламенті. Через те, що низка спроб голосування за неї провалилася через спротив у лавах Консервативної партії, Мей вже деякий час шукає консенсусу з опозицією.

У публікації Мей стверджує, що розуміє - прихильники так званого жорсткого Brexit у її власній Консервативній партії "здригнуться" від перспективи укладання м'якшої угоди за підтримки відомого своїми соціалістичними поглядами Корбіна. Утім, прем'єрка наполягає на тому, що втрати, яких обидві британські партії зазнали на нещодавніх місцевих виборах, лише підсилили необхідність знайти такий варіант рішення із Європейським Союзом, який зможе підтримати більшість депутатів парламенту, навіть якщо частина її власних однопартійців буде проти. Мета, за її словами, - вийти з глухого кута в питанні Brexit. "Чим далі це триватиме, тим більший є ризик того, що ми не вийдемо (з ЄС, - Ред.) взагалі". - резюмує прем'єрка.

Митний союз з ЄС до 2022 року

Згідно з інформацією газети Sunday Times, одним можливих пунктів із лейбористами буде домовленість про те, що країна залишиться в митнму союзі з ЄС до червня 2022 року. Про це із посиланням на власні джерела газета повідомила напередодні, 4 травня.

Корбін раніше називав збереження митного союзу із ЄС однією із умов підтримки плану Мей щодо угоди про Brexit. Натомість у Консервативній партії ідею митного союзу відхиляють повністю, бо через це Великобританія, мовляв, не зможе укласти власні торгівельні угоди із іншими країнами.

Нагадаємо, що за підсумком місцевих виборів, які відбулися у Великобританії у четвер, 2 квітня, правляча Консервативна партія втратила більше тисячі місць у місцевих органах влади. Водночас лейбористи не скористались поразкою партії влади і також втратили декілька десятків мандатів.

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