 Тереза Мей дійшла згоди з опозицією щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Тереза Мей дійшла згоди з опозицією щодо Brexit

Британська прим'єрка Тереза Мей погодила із лідером лейбористів Джеремі Корбіном програму реалізації Brexit.

Тереза Мей та Джеремі Корбін

Тереза Мей та Джеремі Корбін

У Лондоні успішно завершилася зустріч прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей і глави Лейбористської партії Джеремі Корбіна, під час якої сторони дійшли згоди щодо програми реалізації Brexit. Про це в середу, 3 квітня повідомив британський телеканал Sky News.

"Ми погодили програму співпраці, щоб реалізувати Brexit заради британського народу, захистити робочі місця і забезпечити безпеку", - наводить телеканал слова представника уряду Великобританії. За словами співрозмовника телеканалу, обидві сторони виявили готовність домовлятися і бажання залишити позаду невизначеність, яка пов'язана із майбутнім Brexit.

Інформацію про погоджене рішення, яке "допоможе вивести Brexit з глухого кута", журналістам підтвердив і представник лейбористів.

Напередодні зустрічі Мей та Корбіна заступник міністра Великобританії щодо Brexit Робін Волкер заявив, що він розуміє занепокоєння тим, що уряд співпрацює з опозицією. Водночас він нагадав, що обидві партії обіцяли поважати підсумки референдуму 2016 року, в ході якого британці проголосували за вихід з ЄС. "Робота з опозицією є некомфортною для нас у політичній сфері, але вона - задля національних інтересів", - зазначив Волкер.

Тереза Мей

Напередодні Мей заявила про бажання отримати коротке відтермінування Brexit

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Прем'єрка Великобританії Тереза Мей намагатиметься отримати від ЄС додаткове відтермінування Brexit для пошуку компромісу із опозиційною Лейбористською партією. (02.04.2019)

Палата громад Великобританії не підтримала жоден з чотирьох альтернативних варіантів угоди про Brexit. (02.04.2019)

Нагадаємо, що 2 квітня Мей заявила, що проситиме у Європейського Союзу більше часу для того, аби знайти спільне рішення щодо Brexit разом із опозиційною Лейбористською партією. Її заява пролунала після більш ніж семигодинної урядової зустрічі, що була присвячена пошуку виходу із глухого кута, у якому Лондон опинився у процесі виходу з ЄС. А 1 квітня Палата громад вдруге відкинула всі запропоновані їй альтернативи угоди з Brexit.

У свою чергу, голова Єврокомісії Жан-Клода Юнкер 3 квітня заявив, що вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтермінований, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до 12 квітня. "12 квітня - остання дата для затвердження Палатою громад угоди про Brexit. Якщо цього не буде зроблено до цієї дати, жодне подальше коротке відтермінування не буде можливим", - цитує Юнкера агенство Reuters.

За словами голови Єврокомісії, вихід Сполученого Королівства з ЄС опівночі 12 квітня без угоди є дуже імовірним сценарієм. "Це не той результат, якого я хочу. Але це результат, до якого я маю підготувати Євросоюз", - сказав Юнкер.

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