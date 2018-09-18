Тереза Мей готується до можливих дострокових виборів - ЗМІ

Команда прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розпочала підготовку до ймовірного проведення дострокових парламентських виборів, що можуть відбутися в листопаді поточного року. Вказівку розробити план дій на випадок проведення позачергових виборів до нижньої палати британського парламенту отримали від керівниці уряду її політичні радники. Про це в неділю, 23 вересня, повідомило видання The Sunday Times, що посилається на неназвані джерела з оточення Мей.

За даними видання, двоє провідних політичних радників прем'єр-міністерки Сполученого Королівства вже розпочали розробку відповідного плану. Мета можливого проведення дострокових виборів - отримати суспільну підтримку позиції Мей та її плану для виходу країни зі складу ЄС - так званого Brexit. Ще однією ціллю такого кроку є прагнення зберегти за Мей прем'єрську посаду, пише видання.

Сама Тереза Мей рішуче налаштована й далі дотримуватися попередньої лінії щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Sunday Express. "Тепер саме той момент, щоб зробити те, що добре для Великобританії", - наголосила вона, цитує агенція новин dpa.

Минулого тижня Мей під час неформального саміту ЄС в Зальцбурзі не змогла наполягти на необхідності ухвалення її планів щодо Brexit. За чинними правилами, Сполучене Королівство має вийти зі складу ЄС у березні 2019 року. Однак Лондон і Брюссель і досі не порозумілися щодо пунктів угоди про вихід країни зі складу спільноти.

На тлі цього Мей звернулася до ЄС з вимогою запропонувати альтернативну пропозицію та попередила про можливість виходу Сполученого Королівства зі складу спільноти без відповідної угоди.