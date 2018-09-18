 Тереза Мей готується до можливих дострокових виборів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Тереза Мей готується до можливих дострокових виборів - ЗМІ

Радники прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розробляють план дій у разі проведення позачергових виборів до британського парламенту в листопаді цього року, повідомляє The Sunday Times.

Тереза Мей

Тереза Мей

Команда прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розпочала підготовку до ймовірного проведення дострокових парламентських виборів, що можуть відбутися в листопаді поточного року. Вказівку розробити план дій на випадок проведення позачергових виборів до нижньої палати британського парламенту отримали від керівниці уряду її політичні радники. Про це в неділю, 23 вересня, повідомило видання The Sunday Times, що посилається на неназвані джерела з оточення Мей.

За даними видання, двоє провідних політичних радників прем'єр-міністерки Сполученого Королівства вже розпочали розробку відповідного плану. Мета можливого проведення дострокових виборів - отримати суспільну підтримку позиції Мей та її плану для виходу країни зі складу ЄС - так званого Brexit. Ще однією ціллю такого кроку є прагнення зберегти за Мей прем'єрську посаду, пише видання.

Сама Тереза Мей рішуче налаштована й далі дотримуватися попередньої лінії щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Sunday Express. "Тепер саме той момент, щоб зробити те, що добре для Великобританії", - наголосила вона, цитує агенція новин dpa.

Минулого тижня Мей під час неформального саміту ЄС в Зальцбурзі не змогла наполягти на необхідності ухвалення її планів щодо Brexit. За чинними правилами, Сполучене Королівство має вийти зі складу ЄС у березні 2019 року. Однак Лондон і Брюссель і досі не порозумілися щодо пунктів угоди про вихід країни зі складу спільноти.

На тлі цього Мей звернулася до ЄС з вимогою запропонувати альтернативну пропозицію та попередила про можливість виходу Сполученого Королівства зі складу спільноти без відповідної угоди.

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

"Звільнити" Терезу Мей та інші ляпи під час її виступу (05.10.2017)

DW.COM

Мей вимагає від ЄС поступок щодо Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей чекає, що ЄС не вимагатиме поширення майбутньої ЗВТ з Великобританією, крім товарів, іще й на послуги. Крім того, під питанням - кордон з Ірландією. (19.09.2018)  

Саміт у Зальцбурзі: ЄС відкинув пропозиції Мей щодо відносин після Brexit

План Терези Мей "не працюватиме", зазначив Дональд Туск після завершення саміту ЄС у Зальцбурзі. Прем'єр-міністерка Великобританії заявляє про відсутність альтернативи. (20.09.2018)  

Дональд Туск закинув Терезі Мей "непоступливісь" позиції щодо Brexit

Лондон і Брюссель обмінялися випадами після відсутності прогресу щодо угоди про Brexit на саміті ЄС у Зальцбургу. Дональд Туск вважає, що позиція Терези Мей на саміті була "неочікувано жорсткою". (21.09.2018)  

Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл". (21.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Звільнити" Терезу Мей та інші ляпи під час її виступу (05.10.2017)  

Також за темою

Theresa May

Тереза Мей ставить ультиматум: Або мій Brexit, або жодного 17.09.2018

Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії.

Europa UK l Symbolbild Brexit

Мей вимагає від ЄС поступок щодо Brexit 19.09.2018

Британська прем'єрка Тереза Мей чекає, що ЄС не вимагатиме поширення майбутньої ЗВТ з Великобританією, крім товарів, іще й на послуги. Крім того, під питанням - кордон з Ірландією.

Großbritannien London - Theresa May und Donald Tusk

Дональд Туск закинув Терезі Мей "непоступливісь" позиції щодо Brexit 21.09.2018

Лондон і Брюссель обмінялися випадами після відсутності прогресу щодо угоди про Brexit на саміті ЄС у Зальцбургу. Дональд Туск вважає, що позиція Терези Мей на саміті була "неочікувано жорсткою".

Реклама

Докладно

Німецькі партії

Чому праві популісти стали другими за рейтингом в ФРН?

"Альтернатива для Німеччини" виграє одразу від поточних і довгострокових тенденцій. 

Північний потік-2

Росія готова профінансувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2" -ЗМІ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  