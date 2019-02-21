 Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих

Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".

Вибух у Могадішо

Вибух у Могадішо (фото з архіву)

Щонайменше 25 осіб загинули в четвер, 28 лютого, внаслідок вибуху в столиці Сомалі Могадишо. Як повідомляє агентція dpa з посиланням на представника місцевої поліції, вибуховий пристрій біля готелю, котрий часто відвідують урядовці, підірвав терорист-самогубця. Серед загиблих є поліцейські.

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Внаслідок вибуху біля торговельного центру в столиці Сомалі загинули щонайменше 11 людей, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб". (04.02.2019)

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб". (22.12.2018)

Як повідомив кореспондент dpa в Могадішо, вибух був настільки потужний, що його було чути за вісім кілометрів. Приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий, тож число загиблих може зрости, зазначили в поліції. Відповідальність за терористичний акт взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб", оголосили в сомалійській спецслужбі SITE Intelligence Group, що відстежує діяльність ісламістів.

Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на угруповання "Аш-Шабаб". Терористів цієї групи пов'язують з "Аль-Каїдою", їхня мета - утвердити в Сомалі ісламістську державу.

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