Теракт у столиці Сомалі: загинило близько сотні людей

Кількість загиблих внаслідок кривавого теракту у столиці Сомалі Могадішо, за останніми даними, становить близько сотні людей. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на представника поліції Сомалі.

Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула у годину пік вранці в суботу, 28 грудня, у районі на південному заході міста, де зазвичай у цей час доби на вулицях перебуває багато людей, а на дорогах спостерігаються затори. Серед загиблих - багато студентів, оскільки поряд з місцем вибуху перебував автобус з ними, інформує агенція новин AFP. За даними поліції, внаслідок теракту загинули двоє громадян Туреччини.

Близько 90 осіб отримали поранення внаслідок вибуху. Кількість загиблих і поранених може й надалі зростати, їх доставили одразу до кількох лікарень у Могадішо.

Цей напад став найкривавішим за кількістю жертв у Сомалі за останні два роки. Поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність з теракт. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою". Попри те, що кілька років тому її вдалося витіснити зі столиці країни, бойовики угруповання нерідко влаштовують напади в Могадішо. Зокрема, її вважають відповідальною за теракт, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.