 Теракт у столиці Сомалі: близько сотні людей загинуло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

Теракт у столиці Сомалі: близько сотні людей загинуло

У Могадішо внаслідок вибуху закладеної в автомобіль вибухівки загинуло близько сотні осіб. Кількість жертв може зростати. Серед загилих є іноземці.

На місці теракту в Могадішо

На місці теракту в Могадішо

Кількість загиблих внаслідок кривавого теракту у столиці Сомалі Могадішо, за останніми даними, становить близько ста осіб. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на представника поліції Сомалі.

Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула у годину пік зранку у суботу, 28 грудня, у районі на південному заході міста, де зазвичай у цей час доби на вулицях перебуває багато людей, а на дорогах спостерігаються затори. Серед загиблих - багато студентів, оскільки поряд з вибухом перебував автобус з ними, інформує агенція AFP. За даними поліції, внаслідок теракту загинуло двоє громадян Туреччини.

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Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб". (28.02.2019)

Американські військові завдали удару з повітря та вбили 35 бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" сомалійського руху "Аш-Шабаб", повідомили у Африканському командуванні Збройних сил США. (25.02.2019)

Також повідомляється, що близько 90 осіб отримали внаслідок вибуху поранення. Утім, дані щодо кількості загиблих і поранених невпинно зростають, оскільки їх доставляють одразу до кількох лікарень у Могадішо.

Цей напад став найчисельнішим за кількістю жертв у Сомалі за останні два роки. Поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність з теракт. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група "Аш-Шабааб", пов'язана з Аль-Каїдою. Попри те, що кілька років тому її вдалося витіснити з країни, її бойовики нерідко влаштовують атаки в Сомалі. Зокрема, її вважають відповідальною за мега-теракт, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.

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