Теракт у столиці Сомалі: близько сотні людей загинуло

Кількість загиблих внаслідок кривавого теракту у столиці Сомалі Могадішо, за останніми даними, становить близько ста осіб. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на представника поліції Сомалі.

Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула у годину пік зранку у суботу, 28 грудня, у районі на південному заході міста, де зазвичай у цей час доби на вулицях перебуває багато людей, а на дорогах спостерігаються затори. Серед загиблих - багато студентів, оскільки поряд з вибухом перебував автобус з ними, інформує агенція AFP. За даними поліції, внаслідок теракту загинуло двоє громадян Туреччини.

Також повідомляється, що близько 90 осіб отримали внаслідок вибуху поранення. Утім, дані щодо кількості загиблих і поранених невпинно зростають, оскільки їх доставляють одразу до кількох лікарень у Могадішо.

Цей напад став найчисельнішим за кількістю жертв у Сомалі за останні два роки. Поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність з теракт. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група "Аш-Шабааб", пов'язана з Аль-Каїдою. Попри те, що кілька років тому її вдалося витіснити з країни, її бойовики нерідко влаштовують атаки в Сомалі. Зокрема, її вважають відповідальною за мега-теракт, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.