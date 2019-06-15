 Теракт у Сомалі: десятки загиблих і поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

Теракт у Сомалі: десятки загиблих і поранених

У Могадішо внаслідок вибуху закладеної в автомобіль вибухівки загинули десятки людей. Кількість жертв може зростати. Серед загилих є іноземці.

На місці теракту в Могадішо

На місці теракту в Могадішо

У столиці Сомалі у суботу, 28 грудня, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. За різними даними, загинуло від 30 до 61 людини, повідомляється про десятки поранених. Кількість жертв може зростати, попередив урядовий речник Ісмаїл Мухтар.

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Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб". (28.02.2019)

Американські військові завдали удару з повітря та вбили 35 бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" сомалійського руху "Аш-Шабаб", повідомили у Африканському командуванні Збройних сил США. (25.02.2019)

Серед поранених є студенти та діти, їх продовжують доправляти до лікарень. Наразі відомо, що серед жертв є щонайменше двоє іноземців. Попередньо відомо, що йдеться про громадян Туреччини.

Зазначається, що автівку підірвали вранці в годину пік. У поліції припускають, що атака була спрямована на центр збору податків. Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група Аш-Шабааб, пов'язана з Аль-Каїдою. Попри те, що кілька років тому її вдалося витіснити з країни, її бойовики нерідко влаштовують атаки в Сомалі. Зокрема, її вважають відповідальною за мега-теракт, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб. 

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