Теракт у Сомалі: десятки загиблих і поранених

У столиці Сомалі у суботу, 28 грудня, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. За різними даними, загинуло від 30 до 61 людини, повідомляється про десятки поранених. Кількість жертв може зростати, попередив урядовий речник Ісмаїл Мухтар.

Серед поранених є студенти та діти, їх продовжують доправляти до лікарень. Наразі відомо, що серед жертв є щонайменше двоє іноземців. Попередньо відомо, що йдеться про громадян Туреччини.

Зазначається, що автівку підірвали вранці в годину пік. У поліції припускають, що атака була спрямована на центр збору податків. Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група Аш-Шабааб, пов'язана з Аль-Каїдою. Попри те, що кілька років тому її вдалося витіснити з країни, її бойовики нерідко влаштовують атаки в Сомалі. Зокрема, її вважають відповідальною за мега-теракт, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.