Теракт у мечеті на сході Афганістану: щонайменше 25 загиблих

Щонайменше 25 осіб загинули і десятки зазнали поранень внаслідок вибуху, що стався у п'ятницю, 3 серпня, в місті Гардез, що на сході Афганістану, інформує агенція dpa з посиланням на місцеву владу провінції Пактія.

Повідомляється, що терорист-смертник підірвав себе в мечеті. Нападнику вдалося пройти до шиїтського храму непоміченим, крізь бічний вхід. У мечеті в момент атаки відбувалася п'ятнична молитва і перебувало багато вірян.

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт. Водночас, в минулому члени терористичного угруповання "Ісламська держава" вже здійснювали подібні напади на шиїтів.