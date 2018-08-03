 Теракт у мечеті на сході Афганістану: щонайменше 25 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Теракт у мечеті на сході Афганістану: щонайменше 25 загиблих

У місті Гардез на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе в шиїтській мечеті. Повідомляється про 25 загиблих, десятки осіб поранені.

На вулиці міста Ґардез після терористичного нападу (фото з архіву)

На вулиці міста Ґардез після терористичного нападу (фото з архіву)

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У місті Джелалабад на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе поблизу контрольно-пропускного пункту. Більшість загиблих - цивільні особи. (10.07.2018)

Щонайменше 25 осіб загинули і десятки зазнали поранень внаслідок вибуху, що стався у п'ятницю, 3 серпня, в місті Гардез, що на сході Афганістану, інформує агенція dpa з посиланням на місцеву владу провінції Пактія.

Повідомляється, що терорист-смертник підірвав себе в мечеті. Нападнику вдалося пройти до шиїтського храму непоміченим, крізь бічний вхід. У мечеті в момент атаки відбувалася п'ятнична молитва і перебувало багато вірян. 

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт. Водночас, в минулому члени терористичного угруповання "Ісламська держава" вже здійснювали подібні напади на шиїтів.

 

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