Теракт у мечеті на сході Афганістану: кількість загиблих зросла до 39

Щонайменше 39 осіб загинули і ще 80 зазнали поранень внаслідок вибуху, що стався у п'ятницю, 3 серпня, в місті Гардез, що на сході Афганістану. Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію. Серед поранених щонайменше 20 дітей.

За офіційними даними, напад вчинили двоє терористів, які пройшли до мечеті в паранджах. Терорист-смертник підірвав себе в мечеті після того, як інший нападник відкрив вогонь по вірянах. У мечеті в момент атаки відбувалася п'ятнична молитва і перебувало багато вірян.

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт. Водночас, в минулому члени терористичного угруповання "Ісламська держава" вже здійснювали подібні напади на шиїтів.