Теракт у Відні: четверо загиблих

Внаслідок терористичного нападу у Відні ввечері 2 листопада загинули четверо людей - двоє чоловіків та дві жінки. Цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) вранці у вівторок, 3 листопада. Це були випадкові перехожі, які під час нападу перебували в центрі столиці Австрії, повідомила віденська поліція. Одного з нападників застрелили правоохоронці.

У соцмережі Twitter поліція зазначила, що 15 людей поранені, серед них кілька перебувають у важкому стані.

Напад поблизу синагоги у 1-му райні Відня був вчинений щонайменше одним ісламістським терористом, зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер. Наразі про нападника відомо, що він є прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава", додав глава австрійського МВС. Нападник був озброєний та, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

На вулицях Відня проводиться операція з розшуку іншого підозрюваного. "Ми не можемо виключати, що є й інші нападники", - зазначив Негаммер.

Як повідомлялось, ввечері 2 листопада у центрі Відня, поблизу синагоги, сталась стрілянина. Нападників, ймовірно, було кілька, одного з них застрелили поліцейські, інші - втекли.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) засудив терористичний напад і висловив співчуття родичам загиблих та підтримку пораненим. "Ми спільно і рішуче захищатимемо нашу свободу і демократію усіма дозволеними методами", - наголосив Ван дер Беллен.

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) назвав стрілянину в центрі Відня "мерзенним терактом". "Ми не дозволимо терористам нас залякати і боротимемось з такими нападами усіма засобами", - заявив канцлер, цитує AFP.