Теракт у Відні: світові лідери висловлюють Австрії солідарність

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) засвідчила Австрії, у столиці якої 2 листопада стався теракт, солідарність. "Ісламістський терор - наш спільний ворог. Боротьба з цим вбивцею та його натхненниками - наша спільна боротьба", - цитує Меркель її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у соцмережі Twitter у вівторок, 3 листопада. У ці жахливі години "ми у думках з мешканцями Відня", запевнила німецька канцлерка і висловила співчуття родинам загиблих. Їхня кількість, за останніми повідомленнями, сягнула чотирьох.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав напад у Відні "підступним", "спрямованим проти життя і наших людських цінностей" і також запевнив, що перебуває "на боці Австрії". Слова підтримки цій країні висловила і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ми сильніші, ніж ненависть і терор", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приголомшений подіями у Відні і також запевнив Австрію у солідарності. "Ми спільно з вами виступаємо проти терору", - написав він у Twitter.

Відразу після нападу у Відні солідарність з Австрією висловив президент Франції Еммануель Макрон. Канцлеру Австрії Себастіану Курцу (Sebastian Kurz) Макрон запропонував допомогу. "Наші вороги повинні знати, з ким вони мають справу. Ми не здамося", - написав Макрон у соцмережі Twitter. Після того, як президент Макрон висловив рішучість у боротьбі з терористами після останніх ісламістських нападіву Франції, це, на думку оглядачів, загострило радикальні настрої.

Трамп і Байден зробили заяви у день виборів президента США

Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Джо Байден у день президентських виборів в країні також засудили теракт у Відні. Чинний глава американської держави у соцмережі Twitter написав, що "ці злочинні атаки на невинних людей мають припинитись". США стоять на боці Австрії та Франції та усієї Європи у боротьбі з терористами, в тому числі з радикальними ісламістами, додав Трамп.

Джо Байден заявив, що "ми усі разом мусимо виступати проти ненависті та насильства".

Підтримку Австрії та постраждалим внаслідок нападу у Відні також висловив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, ввечері 2 листопада у 1-му районі Відня, поблизу синагоги, сталась стрілянина, внаслідок якої загинули, за останніми даними, четверо людей. Напад був вчинений щонайменше одним ісламістським терористом, зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer). Наразі про нападника відомо, що він є прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава", додав глава австрійського МВС. Нападник був озброєний та, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

На вулицях Відня проводиться операція з розшуку іншого підозрюваного. "Ми не можемо виключати, що є й інші нападники", - зазначив Негаммер.