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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Брюсселі".
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Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі.