Теракт у Брюсселі

У Брюсселі судять двох громадян Франції за напад на Єврейський музей

Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі.