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Теракт у Брюсселі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Брюсселі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Брюсселі судять двох громадян Франції за напад на Єврейський музей

У Брюсселі судять двох громадян Франції за напад на Єврейський музей 10.01.2019

Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі.
У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі

У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі 05.02.2018

У столиці Бельгії - надзвичайні заходи безпеки. Перед судом постав підозрюваний у скоєнні терактів у Парижі 2015 року та в Брюсселі 2016 року Салах Абдеслам.
Хронологія: терористичні атаки у Європі

Хронологія: терористичні атаки у Європі 17.08.2017

Париж, Брюссель, Ніцца, Берлін, Манчестер, Лондон - і от тепер Барселона. Європейські міста в останні роки дедалі частіше стають мішенню терористів. Огляд.
У Бельгії скликають Національну раду безпеки

У Бельгії скликають Національну раду безпеки 21.06.2017

Після спроби теракту на центральному вокзалі Брюсселя на засіданні Національної ради безпеки обговорять безпекові заходи під час саміту ЄС, який відбудеться у столиці Бельгії 22-23 червня.
В Іспанії та Австрії затримали підозрюваних у тероризмі

В Іспанії та Австрії затримали підозрюваних у тероризмі 25.04.2017

В Австрії та Іспанії пройшли спецоперації у ходя яких затримали підозрюваних у тероризмі. У Барселоні, за даними поліції, виявили контактних осіб виконавців терактів в аеропорту та метро Брюсселя.

Теракт у Брюсселі: заходи безпеки підвищені у всій Європі (23.03.2016) 23.03.2016

Після терактів у Брюсселі аеропорти в ЄС посилюють присутність поліції та запроваджують додаткові заходи безпеки.