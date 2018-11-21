Теракт на ринку у Пакистані: десятки загиблих

У розташованому на північному заході Пакистану місті Хангу пролунав потужний вибух. У п'ятницю, 23 листопада, терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу людей на ринковій площі. Унаслідок атаки загинуло 30 осіб, ще понад 40 постраждалих отримали поранення, повідомляє пакистанський новинний телеканал Geo English.

Агенція AP з посиланням на представника місцевої поліції повідомляє про 25 загиблих, більшість з яких були мусульманами-щаїтами. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за цей напад.

Спроба нападу на консульство КНР

Раніше цього ж дня повідомлялося про спробу пакистанських сепаратистів скоїти напад на консульство Китаю в пакистанському місті в Карачі. Під час перестрілки між силовиками та нападниками загинуло двоє поліцейських та всі троє нападників, передає інформагенція Reuters.

Ніхто з китайських дипломатів не постраждав. Відповідальність за цю атаку взяло на себе угруповання "Визвольна армія Белуджистану".