Теракт в Ірані: загинули десятки "вартових революції"

Щонайменше 27 військових "Корпусу вартових Ісламської революції" загинули внаслідок теракту, вчиненого у середу, 13 лютого, в іранській провінції Систан і Белуджистан на південному сході країни, повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на місцеву агенцію Tasnim. Раніше йшлося про 20 загиблих та 20 поранених. Тим часом іранська агенція Fars повідомила про 41 загиблу особу внаслідок теракту, за її даними серед жертв є цивільні.

Напад був скоєний терористом-смертником на дорозі між містами Хаш та Захедан. У "Корпусі вартових" повідомили, що група військових поверталася з кордону, коли начинену вибухівкою вантажівку підірвали біля їхнього автобуса.

Відповідальність за теракт взяло на себе сунітське джихадистське угруповання "Джаіш аль-Адл", повідомила агенція Fars. Офіційний Тегеран вважає це угруповання терористичним. Воно складається з колишніх членів сунітської екстремістської групи "Джундалла", яка діяла у провінції до 2010 року.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі пообіцяв, що влада відповість на цю атаку. "Самовіддані військові і розвідка (…) помстяться за кров мучеників, які загинули у цьому інциденті", - заявив він.

"Корпус вартових Ісламської революції" офіційно є частиною збройних сил Ірану. Це військово-політичне формування створене в 1979 році для "захисту завоювань Ісламської революції". У жовтні 2017 року США включили "Корпус вартових Ісламської революції" до санкційного списку осіб і організацій, які здійснюють терористичну діяльність, або надають підтримку терористам.