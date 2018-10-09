 Теракт в Афганістані перед виборами: загинув депутат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Теракт в Афганістані перед виборами: загинув депутат

Внаслідок терористичної атаки талібів загинув депутат парламенту Афганістану під час виборчого заходу. Вибори в країні призначені на 20 жовтня.

Афганці 20 жовтня обиратимуть парламент, Талібан пообіцяв зашкодити виборам

Афганці 20 жовтня обиратимуть парламент, "Талібан" пообіцяв зашкодити виборам

Депутат парламенту Афганістану, який є кандидує на нинішніх виборах, Абдул Джабар Караман загинув внаслідок вибуху у середу, 17 жовтня, інформує агенція dpa. Вибух пролунав у передвиборному штабі кандидата в місті Лашкар на півдні країни. Внаслідок атаки загинули ще четверо осіб.

DW.COM

Десятки людей загинули та отримали поранення унаслідок подвійного вибуху в столиці Афганістану. Поки жодна організація не взяла відповідальності. (05.09.2018)

Кількість загиблих у результаті теракту на передвиборчому мітингу на північному сході Афганістану зросла до щонайменше 22. Поранення отримали 36 людей. (14.10.2018)

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан". Раніше ісламісти заявляли, що зроблять все, аби зашкодити проведенню виборів до парламенту Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів терористів загинули щонайменше 10 інших кандидатів.  

За даними ООН, станом на кінець вересня внаслідок атак на виборчі дільниці чи передвиборні мітинги кандидатів у депутати  загинули щонайменше 126 цивільних, ще 240 осіб зазнали поранень.

Вибори до парламенту в Афганістані мають відбутися у суботу, 20 жовтня.

Також за темою

Afghanistan Parlamentswahlen 2018

Теракт на передвиборчому мітингу в Афганістані: щонайменше 13 загиблих 13.10.2018

У результаті вибуху на передвиборчому мітингу на півночному сході Афганістану загинули 13 людей. Ще понад 30 осіб отримали поранення.

Afghanistan Selbstmord-Anschlag Kabul

Напад терориста-смертника в Кабулі: загинуло майже 50 осіб 15.08.2018

Перед одним із навчальних центрів у західній частині афганської столиці пролунав потужний вибух. Влада повідомляє про щонайменше 48 загиблих та десятки поранених.

Pakistan Anschlag in Peschawar

"Талібан" взяв відповідальність за кривавий теракт у Пакистані 11.07.2018

Напад терориста-смертника на політичний захід, що забрав життя відомого пакистанського політика та 20 інших людей, скоїли бойовики радикального руху "Талібан".

Реклама

Докладно

Cannabis-Legalisierung in Kanada (picture alliance /empics/S. Kilpatrick)

Легалізація марихуани: тепер і Канада

З 17 жовтня в Канаді можна вільно продавати марихуану. Уряд в Оттаві вважає, що це знищить тіньовий ринок канабісу. 

Лічильник кріпиться на батарею

Лічильники тепла у старих будинках в Україні

Встановити можливо, але непросто. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  