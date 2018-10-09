Теракт в Афганістані перед виборами: загинув депутат

Депутат парламенту Афганістану, який є кандидує на нинішніх виборах, Абдул Джабар Караман загинув внаслідок вибуху у середу, 17 жовтня, інформує агенція dpa. Вибух пролунав у передвиборному штабі кандидата в місті Лашкар на півдні країни. Внаслідок атаки загинули ще четверо осіб.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан". Раніше ісламісти заявляли, що зроблять все, аби зашкодити проведенню виборів до парламенту Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів терористів загинули щонайменше 10 інших кандидатів.

За даними ООН, станом на кінець вересня внаслідок атак на виборчі дільниці чи передвиборні мітинги кандидатів у депутати загинули щонайменше 126 цивільних, ще 240 осіб зазнали поранень.

Вибори до парламенту в Афганістані мають відбутися у суботу, 20 жовтня.