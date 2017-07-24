Теракт біля суфійського храму в Лахорі: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 осіб загинули в середу, 8 травня, внаслідок вибуху поблизу суфійського храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор. Понад 20 осіб поранені, повідомляє агентство Reuters.

Вибух пролунав на поліцейському блокпосту біля святилища. "Основною мішенню атаки були поліцейські", - заявив представник лахорської поліції Ашфак Хан. За даними правоохронців, вісім з десяти загиблих - працівники поліції.

Відповідальність за вибух взяла на себе група "Хізбул Ахрар", яка раніше відкололася від пакистанського "Талібану", що роками веде боротьбу з урядом країни. Екстремісти повідомили, що атаку було навмисне вчинено в той час, коли поруч з поліцейськими не мало бути цивільних.

Суфії сповідують містичну форму ісламу, і їхні прихильники часто стають жертвами атак з боку радикальних суннітів. У 2010 році біля суфійському храму Дата-Дарбар вже було скоєно теракт, унаслідок якого загинули 42 особи, а ще 175 людей дістали поранення.