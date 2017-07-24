 Теракт біля суфійського храму в Лахорі: щонайменше 10 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Теракт біля суфійського храму в Лахорі: щонайменше 10 загиблих

Поблизу суфійського храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор пролунав вибух. Щонайменше 10 осіб загинули. Мішенню нападу були поліцейські.

На місці вибуху в Лахорі

На місці вибуху в Лахорі

Щонайменше 10 осіб загинули в середу,  8 травня, внаслідок вибуху поблизу суфійського храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор. Понад 20 осіб поранені, повідомляє агентство Reuters.

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Вибух пролунав на поліцейському блокпосту біля святилища. "Основною мішенню атаки були поліцейські", - заявив представник лахорської поліції Ашфак Хан. За даними правоохронців, вісім з десяти загиблих - працівники поліції.

Відповідальність за вибух взяла на себе група "Хізбул Ахрар", яка раніше відкололася від пакистанського "Талібану", що роками веде боротьбу з урядом країни. Екстремісти повідомили, що атаку було навмисне вчинено в той час, коли поруч з поліцейськими не мало бути цивільних.

Суфії сповідують містичну форму ісламу, і їхні прихильники часто стають жертвами атак з боку радикальних суннітів. У 2010 році біля суфійському храму Дата-Дарбар вже було скоєно теракт, унаслідок якого загинули 42 особи, а ще 175 людей дістали поранення.

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