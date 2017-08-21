 Теракти на Шрі-Ланці: серед загиблих - 32 іноземці, затримано вісьмох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Теракти на Шрі-Ланці: серед загиблих - 32 іноземці, затримано вісьмох підозрюваних

Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів.

Церква Святого Себастіана, яка постраждала внаслідок атаки у Коломбо, столиці Шрі-Ланки

Церква Святого Себастіана, яка постраждала внаслідок атаки у Коломбо, столиці Шрі-Ланки

Міністр державної безпеки Шрі-Ланки Руван Вієвардене заявив про затримання, за оновленими даними, вісьмох осіб, яких підозрюють у причетності до низки вибухів у церквах та готелях країни, які прогриміли в неділю, 21 квітня. Вієвардене назвав вибухи "терористичними атаками". За його словами, затримані - місцеві жителі, однак правоохоронці не виключають і зв'язків із закордоном.

При цьому, згідно інформації поліції, щонайменше один із вибухів у церкві став наслідком атаки смертника. Речник поліції Руван Гунаскера зазначив, що обставини інших терактів досі з'ясовують. "Ми продовжуємо розслідування і не можем поки назвати групи чи окремих осіб, відповідальних за атаки", - зазначив Гунаскера, цитує агентство dpa.

Також, аби полегшити проведення заходів з безпеки, правоохоронці оголосили комендантську годину, яка почала діяти негайно. Попередньо вона триватиме до 6 години ранку понеділка за місцевим часом. Водночас було запроваджено обмеження на використання соціальних мереж після того, як у них почали розповсюджувати чутки про інші вибухи.

Поліція Шрі-Ланки на місці вибуху у церкві

Правоохоронці поки не називають осіб чи групи, причетні до вибухів

Згідно з останніми даними, внаслідок вибухів на Шрі-Ланці, які ймовірно були скоординованою терористичною атакою, загинули щонайменше 207 осіб, а понад 500 - отримали поранення. При цьому, за даними місцевого туристичного відомства, 32 особи із загальної кількості загиблих були іноземцями. Серед них, зокрема, громадяни США, Великобританії, Китаю, Нідерландів та Туреччини.

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В українському міністерстві закордонних справ повідомляють, що, за попередніми даними, серед жертв терактів немає українців. Громадянам України, які перебувають у Шрі-Ланці, рекомендують проявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей і уважно відслідковувати подальший розвиток ситуації в країні.

Загалом, на даний момент відомо про вісім вибухів, шість з яких пролунали вранці, та ще два - після обіду. Мішенями нападу у Великодну неділю за Григоріанським календарем стали церкви, а також готелі. Жодне терористичне угрупування поки що не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Свої співчуття у зв'язку з трагедією висловила багато світових лідерів, серед яких Папа Римський Франциск І, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент США Дональд Трамп, канцлерка ФРН Анґела Меркель, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей та президент Франції Еммануель Макрон. "Найглибші співчуття" в зв'язку з терактом висловив також і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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