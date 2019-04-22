 Теракти на Шрі-Ланці: вже 310 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

Теракти на Шрі-Ланці: вже 310 загиблих

За останню ніч в лікарнях загинуло майже 20 тяжко поранених унаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці, повідомила місцева влада. Поліція затримала вже 40 осіб і провела кілька десятків обшуків.

Жалоба за загиблими внаслідок терактів на Шрі-Ланці

Жалоба за загиблими внаслідок терактів на Шрі-Ланці

Жертвами серії терактів у трьох містах Шрі-Ланки стали, за останніми даними поліції, 310 осіб. Ще понад 500 людей із різноманітними пораненнями перебувають у лікарнях. Про зростання кількості загиблих влада в Коломбо повідомила у ніч на вівторок, 23 квітня, передає агенція новин dpa.

Серед загиблих вже упізнано понад 30 іноземців, в тому числі й троє дітей мільярдера з Данії, повідомляє AFP. Крім того, залишається невідомим місце перебування ще 14 іноземних громадян. Щодо них існують побоювання, що вони також загинули під час терактів, повідомили напередодні в МЗС Шрі-Ланки.

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За інформацією уряду, відповідальними за низку терактів в церквах та готелях, внаслідок яких загинули майже 300 осіб, є радикальні ісламісти з місцевого угруповання "Національний Таухід Джамаат". (22.04.2019)

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів. (21.04.2019)

Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів. (21.04.2019)

Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних. (22.04.2019)

Згідно з даними поліції, через підозру в причетності до терактів затримано за різними даними від 35 до 40 осіб. Крім того, проведено обшуки в десятках помешкань. На додачу ведеться розслідування в зв'язку з тим, що застереження іноземних спецслужб про підготовку до скоєння теракту в Шрі-Ланці не спонукали місцеві спецслужби до дій.

Водночас у ніч на 23 квітня набули чинності розпорядження про запровадження надзвичайного стану на острові. За словами президента азійської держави Майтріпали Сірісени, надзвичайний стан запроваджується в інтересах громадської безпеки, збереження правопорядку та гарантування забезпечення громадян товарами й послугами.

Один з пунктів запровадженого надзвичайного стану передбачає розширення повноважень поліції та служб безпеки, в тому числі й щодо проведення обшуків і затримань підозрюваних.

23 квітня також оголошено національним днем жалоби. Зранку в країні провели хвилину мовчання. Також цього дня планується провести масові поховання загиблих внаслідок терактів.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди католицького Великодня. Більшість з нападів скоїли терористи-смертники. Уряд Шрі-Ланки звинувачує в скоєнні терактів  місцеве ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат".

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди у одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти висловлюють припущення, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

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