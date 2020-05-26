 Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.05.2020

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Політика й суспільство

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?

Схоже, прихильників теорій змови в часи коронавірусу побільшало (Imago/Chromorange)

Схоже, прихильників теорій змови в часи коронавірусу побільшало

У Німеччині, Великобританії та США відбуваються акції протесту проти карантинних заходів, і тих, хто поширює різноманітні теорії змови, чути все голосніше. Вони вважають, зокрема, що таємні організації стоять за спалахом коронавірусу, а коронавірусу як такого взагалі не існує. Як поводитися з такими заплутаними твердженнями? І чому тих, хто вірить у змови, не можна вважати божевільними?  


 

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Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай?

Сенсаційна доповідь розвідувального альянсу "П'ять очей" про природу коронавірусу породила нові версії. Директор музею шпигунства в Берліні Крістофер Нерінґ розповів DW про теорії змови і секретні документи. (09.05.2020)  

Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій. (13.03.2020)  

Twitter став позначати пости з фейками про коронавірус

Для ідентифікації фейків Twitter співпрацює з надійними партнерами, повідомили менеджери соцмережі. Крім того, Twitter розробляє інструменти для просування достовірної інформації. (12.05.2020)  

Чи були висадки на Місяць насправді?

Загалом 12 астронавтів побували на Місяці. Цей факт ще й досі ставлять під сумнів, висуваючи іноді просто найхимерніші теорії. Але хтозна, може воно й так? Адже світ оманливий. (20.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020)  

Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020)  

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Докладно

Схоже, прихильників теорій змови в часи коронавірусу побільшало (Imago/Chromorange)

Теорії змови і коронавірус (відео)

Теорії змови нині активно поширюються через соцмережі та акції протесту. Як виникає така конспірологія?  

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