Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?
У Німеччині, Великобританії та США відбуваються акції протесту проти карантинних заходів, і тих, хто поширює різноманітні теорії змови, чути все голосніше. Вони вважають, зокрема, що таємні організації стоять за спалахом коронавірусу, а коронавірусу як такого взагалі не існує. Як поводитися з такими заплутаними твердженнями? І чому тих, хто вірить у змови, не можна вважати божевільними?
Сенсаційна доповідь розвідувального альянсу "П'ять очей" про природу коронавірусу породила нові версії. Директор музею шпигунства в Берліні Крістофер Нерінґ розповів DW про теорії змови і секретні документи. (09.05.2020)
Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій. (13.03.2020)
Для ідентифікації фейків Twitter співпрацює з надійними партнерами, повідомили менеджери соцмережі. Крім того, Twitter розробляє інструменти для просування достовірної інформації. (12.05.2020)