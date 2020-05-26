Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

У Німеччині, Великобританії та США відбуваються акції протесту проти карантинних заходів, і тих, хто поширює різноманітні теорії змови, чути все голосніше. Вони вважають, зокрема, що таємні організації стоять за спалахом коронавірусу, а коронавірусу як такого взагалі не існує. Як поводитися з такими заплутаними твердженнями? І чому тих, хто вірить у змови, не можна вважати божевільними?



