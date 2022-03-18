Тенісист Роджер Федерер пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям

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Відомий швейцарський тенісист вирішив підтримати українських дітей, які втратили доступ до освіти.
Тенісист Роджер Федерер зробить пожертву розміром у 500 тисяч доларів через свій фонд, аби забезпечити доступом до освіти дітей, які постраждали від війни в Україні та потребують турботи. Про це тенісист написав у п’ятницю, 19 березня, у своєму Twitter.
"Я та моя родина нажахані фотографіями з України та вбиті горем через невинних людей, які так сильно постраждали. Ми виступаємо за мир", - написав Федерер.
Також тенісист відзначив, що наразі 6 мільйонів українських дітей не ходять до школи та висловив бажання їм допомогти. Фонд Федерера зробить пожертву у 500 тисяч доларів для продовження шкільної освіти для українських дітей.
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Роджер Федерер - відомий швейцарський тенісист, колишня перша ракетка світу, а також 20-разовий переможець турнірів Великого шолому. Крім спортивної кар'єри, він також відомий як філантроп.
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