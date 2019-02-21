 Тенісист Роджер Федерер виграв сотий одиночний титул у кар′єрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Тенісист Роджер Федерер виграв сотий одиночний титул у кар'єрі

Швейцарець Роджер Федерер у фіналі турніру в Дубаї переміг грека Стефаноса Циципаса. За кількістю одиночних титулів Федерер поступається лише американцю Джиммі Коннорсу.

Роджер Федерер виграв ювілейний для себе турнір

Роджер Федерер виграв ювілейний для себе турнір

Швейцарський тенісист Роджер Федерер (Roger Federer) здобув соту перемогу в турнірах ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) в одиночному розряді. У фіналі турніру в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах у суботу, 2 березня, 37-річний Федерер впевнено переміг 20-річну молоду зірку тенісу з Греції Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4. Швейцарець зміг двічі - па разу в кожному сеті - взяти подачу суперника. 

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Напружений матч двох іменитих тенісистів завершився з рахунком 3:2 на користь Федерера. Швейцарський тенісист 18-й раз здобув кубок турніру серії "Великого шолому". (29.01.2017)

Німецький тенісист Саша Зверєв у двох сетах розгромив першу ракетку світу Новака Джоковича та став наймолодшим за останнє десятиліття переможцем престижного турніру. (18.11.2018)

Серед титулів Федерера - і рекордні 20 перемог на турнірах серії Grand Slam, куди входять відкриті першості Австралії, Франції, Англії та США. Швейцарець виграв також шість Підсумкових турнірів ATP, 27 турнірів категорії Masters, 22  турніри категорії ATP Tour 500 (до неї належить і чемпіонат в Дубаї), а також 25 турнірів нижчої категорії ATP Tour 250.  Свій перший титул Федерер завоював ще в 2001 році на турнірі в Мілані.

За кількістю перемог в одиночному розряді Федерер поступається тільки американцю Джиммі Коннорсу (109 титулів). Інші два видатні тенісисти сучасності - Рафаель Надаль та Новак Джокоич - мають у своєму активі 80 та 73 титули відповідно.

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