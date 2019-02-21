Тенісист Роджер Федерер виграв сотий одиночний титул у кар'єрі

Швейцарський тенісист Роджер Федерер (Roger Federer) здобув соту перемогу в турнірах ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) в одиночному розряді. У фіналі турніру в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах у суботу, 2 березня, 37-річний Федерер впевнено переміг 20-річну молоду зірку тенісу з Греції Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4. Швейцарець зміг двічі - па разу в кожному сеті - взяти подачу суперника.

Серед титулів Федерера - і рекордні 20 перемог на турнірах серії Grand Slam, куди входять відкриті першості Австралії, Франції, Англії та США. Швейцарець виграв також шість Підсумкових турнірів ATP, 27 турнірів категорії Masters, 22 турніри категорії ATP Tour 500 (до неї належить і чемпіонат в Дубаї), а також 25 турнірів нижчої категорії ATP Tour 250. Свій перший титул Федерер завоював ще в 2001 році на турнірі в Мілані.

За кількістю перемог в одиночному розряді Федерер поступається тільки американцю Джиммі Коннорсу (109 титулів). Інші два видатні тенісисти сучасності - Рафаель Надаль та Новак Джокоич - мають у своєму активі 80 та 73 титули відповідно.