Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі - дослідження

За період пандемії COVID-19 у світі значно інтенсивніше, ніж до неї, знищували тропічні ліси. Про це повідомляється у дослідженні Всесвітнього фонду дикої природи WWF, опублікованому в четвер, 21 травня.

У WWF розповіли, що проаналізували супутникові дані з 18 країн Африки, Азії та Південної Америки. У фонді порівняли лісовий покрив у березні 2020 року з показниками за період часу з 2017 по 2019 рік.

"Наші висновки чіткі: в березні 2020 року було знищено 645 тисяч гектарів тропічного лісу. Це в сім разів більше за площу Берліна. Вирубка лісів на 150 відсотків більша за середні аналогічні показники з 2017-го по 2019 рік", - йдеться у дослідженні.

Знищення лісів в Африці

Зазначається, що п'ять із шести досліджуваних країн (Демократична Республіка Конго, Камерун, Кенія, Танзанія, Центральноафриканська Республіка) втратили найбільші площі лісу в березні 2020 року порівняно з березневими значеннями з 2017 по 2019 роки.

Знищення лісів в Азії

Ситуація ще гірша в Азії. В Індонезії, Камбоджі, М’янмі, Малайзії та Таїланді масштаби знищення лісів у березні 2020 року були значно більшими, ніж у 2018 та 2019 роках.

У березні 2020 року втрати лісу в Малайзії зросли майже на 70 відсотків у порівнянні із середнім показником за три березня з 2017 по 2019 роки. В Індонезії та М'янмі вирубка лісів зросла порівняно з цим сережнім показником на 130 відсотків, а в Камбоджі на 190 відсотків. Площі вирубки в Таїланді зросли більш ніж учетверо.

Знищення лісів у Південній Америці

У Південній Америці площа вирубки лісів зросла на 167 відсотків. Зокрема, в Бразилії у березні 2019 року вирубали ліси на 70 000 гектарів, що вже є високим показником. Проте в березні 2020 року в країні було знищено на 55 відсотків лісів. В Аргентині з березня 2019 року по березень 2020 року цей показник зріс на 322 відсотки.

Зв'язок із пандемією

У WWF переконані, що лісам зашкодили заходи, яких уряди країн вживали під час карантину, спричинено пандемією COVID-19. У фонді розповідають, що під час карантину у лісах став значно слабшим державний контроль. "Наразі в лісі менше поліції, рейнджерів та інших державних інспекторів. Багато природоохоронців також застрягли в "домашніх офісах". Особливо загроженими є райони проживання корінних народів. Заповідні території не охороняються", - наголошують у WWF. А отже, стало набагато простіше незаконно вирубувати ліси або захоплювати землі, наприклад, для видобутку корисних копалин.