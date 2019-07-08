Телеміст, якого не буде: спроба діалогу чи провокація Москви

Українсько-російський телеміст "Надо поговорить" ("Треба поговорити") ведучий програми "Вести недели" на російському державному каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов проанонсував у неділю, 7 липня, ввечері. Проте ця заява викликала в Україні настільки бурхливу реакцію як серед політиків, так і в медіасередовищі, що захід було скасовано вже в понеділок, 8 липня.

Як повідомив NewsOne, який мав проводити телеміст з українського боку, підготовку до заходу було припинено через "інформаційну кампанію проти своїх журналістів, погрозу нападу на канал та використання його імені в передвиборній кампанії низки українських партій".

Яким мав бути формат телемосту

Двогодинний телеміст мав відбутися в п'ятницю, 12 липня. Ведучими з боку NewsOne були заявлені Василь Голованов та Олена Кирик, з боку "России 24" - Марія Сіттель та Андрій Малахов. За словами Кисельова, телеміст мав бути проведений у тому ж форматі, що й "радянсько-американський телеміст за участю простих людей" у 1980-х роках, ведучими якого були Володимир Познер та Філ Донах'ю.

При цьому український телеканал, як кажуть експерти, порушив би рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 24 липня 2014 року, яким трансляція російського інформаційного цілодобового телеканалу "Россия 24", який входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, була заборонена на території України.

Нагадаємо, що новинний телеканал NewsOne належить депутату Верховної Ради України від фракції "Опозиційний блок" Тарасові Козаку, який є наближеним до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Верховна Рада у постанові від 4 жовтня 2018 року рекомендувала Раді національної безпеки та оборони України (РНБОУ) запровадити санкції щодо компаній, яким належать канали Newsone та "112 Україна".

Обурення в Україні

Низка українських партій та окремих політиків відразу розкритикували намір провести телеміст. Проти проведення телемосту, зокрема, виступили партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка, "Голос" Святослава Вакарчука, "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Праворадикальна партія "Національний Корпус" вимагала, щоб президент України Володимир Зеленський відреагував на запланований телеміст.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в неділю, 7 липня, закликав відмовитися від заходу. "Звертаюся до журналістів та керівників каналу: згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проєкту. Не грайте на руку ворогу", - написав глава уряду на своїй сторінці у Facebook.

СБУ ініціює засідання РНБОУ

Секретар РНБОУ Олександр Данилюк в понеділок, 8 липня, наголосив, що порівняння цього телемосту з телемостом "США-СРСР" у 1980-х роках є дешевою маніпуляцією. "Зараз нам пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами", - написав він у Facebook, зазначивши, що РНБОУ працює над рішенням щодо телемосту.

У грудні 2017 року активісти блокували офіс каналу NewsOne, вимагаючи від нього змінити інформаційну політику щодо ситуації на Сході України

У свою чергу, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов ініціював невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України, на якому пропонував прийняти рішення щодо санкцій щодо каналів Newsone та "112 Україна" відповідно до жовтневого рішення Верховної Ради. Він повідомив, що СБУ направила до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK) повідомлення про "відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які знаходяться під санкціями РНБОУ".

Баканов також звернувся до Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості "попередження телеканалів про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування відносно них штрафних санкцій".

Нацрада застерігає, президент пропонує переговори

Тим часом Нацрада оголосила, що збереться у вівторок, 9 липня, на позачергове засідання, й нагадала, що її рішеннями на території України була обмежена ретрансляція близько 80 російських телеканалів. "Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів - як телеканали, так і провайдерів програмної послуги - утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції", - йдеться в повідомленні на сайті Нацради. Регулятор також пообіцяв жорстко реагувати на всі порушення законодавства і невідкладно вживати всіх законних заходів.

А от Генеральна прокуратура України, як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, вже зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради у зв'язку з планами українського телеканалу NewsOne провести телеміст із російським телеканалом. За словами Луценка, всі "причетні, від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, викликані на допит".

Також "готується подання до суду про арешт активів" телеканалу, додав генпрокурор.

Відреагував на скандал і президент України Володимир Зеленський. У відеовиступі він заявив, що анонсований телеміст - це "дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову поділити нас, українців, на два табори". За словами Зеленського, замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним і він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську. Президент також звернутися до журналістів: "Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви - четверта влада".

Журналістський обов'язок чи провокація?

Анонсуючи скандальний телеміст, NewsOne наголошував, що вважає організацію "відкритого діалогу між народами України і Росії" своїм "журналістським обов'язком". "Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру", - йшлося у заяві каналу.

Проте в медіасередовищі цю ініціативу телеканалу сприйняли як провокацію. "Це немає нічого спільного з журналістикою, це політика. Анонс цього телемосту можна розцінювати як провокацію в рамках передвиборчої кампанії партії "Опозиційна платформа - За життя", - вважає виконавча директорка громадської організації Інститут масової інформації Оксана Романюк. За її словами, моніторинги медійних організацій свідчать про цензуру на телеканалі NewsOne.

Такий телеміст також є неприпустимим з погляду журналістської етики і професійних стандартів, адже останні п'ять років канал "Россия 24" системно транслював фейки і мову ворожнечі про Україну, вважає Романюк. На думку експертки, такі ініціативи щодо російсько-українського діалогу зараз точно не на часі. "Занадто свіжі рани", - каже вона.