 Телеканал ″Інтер″ оштрафували на понад 4 мільйони гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Телеканал "Інтер" оштрафували на понад 4 мільйони гривень

Штраф накладено Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення у зв'язку з трансляцією телеканалом концерту "Перемога. Одна на всіх" 9 травня.

Інтер оштрафували

"Інтер" оштрафували

За результатами позапланової перевірки діяльності українського телеканалу "Інтер" у середу, 11 липня, члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення визнали наявність порушень законів України та одноголосно проголосували за призначення мовнику санкції "стягнення штрафу".  

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У повідомленні на сайті Нацради зазначається, що 9 травня 2018 року телеканал "Інтер" транслював у своєму ефірі концерт "Перемога. Одна на всіх", на який поскаржилися низка державних установ, зокрема СБУ, та приватних осіб. Зміст концерту, на думку скаржників, "розпалює ворожнечу, закликає до підриву цілісності держави та містить ознаки пропаганди, яка створює викривлене уявлення про окремі аспекти історичного розвитку України".

Представники Нацради зауважують за результатами перевірки, що висловлювання ведучих, які звучали під час трансляції концерту, порушували Закон України "Про телебачення і радіомовлення", а також Закон України "Про інформацію".

Розмір штрафу становить 25 відсотків від суми ліцензійного збору, що для "Інтера" складає понад чотири мільйони гривень. Канал має сплатити стягнення у тридцятиденний термін.

Представниця телеканалу Ольга Мусійко повідомила, що юристи "Інтера" не вбачають юридичних підстав для накладаення стягнення та заявила, що рішення Нацради буде оскаржено у суді.

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