 Тегеран обіцяє дотримуватися ядерної угоди лише у разі економічної вигоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Тегеран обіцяє дотримуватися ядерної угоди лише у разі економічної вигоди

Тегеран виконуватиме умови ядерної угоди, якщо матиме з цього економічну вигоду, заявив президент Ірану Роухані. За його словами, вихід США з угоди суперечить міжнародним нормам.

Хасан Роухані (ліворуч) під час прес-конференції з Александером Ван дер Белленом

Хасан Роухані (ліворуч) під час прес-конференції з Александером Ван дер Белленом

Іран дотримуватиметься ядерної угоди й після виходу США з неї, якщо це буде для нього вигідно, запевнив президент країни Хасан Роухані. "Наскільки це можливо для Ірану, ми будемо дотримуватися угоди, але лише за умови, що ми матимемо зиск з неї", - заявив Роухані в середу, 4 липня, у Відні під час спільної прес-конференції з австрійським президентом Александером Ван дер Белленом (Alexander Van der Bellen), цитує агенція Reuters.

Роухані також розкритикував вихід з угоди Сполучених Штатів. За його словами, це рішення суперечить міжнародним нормам. "Одна держава не може сама вирішувати за всі інші країни", - зазначив він. Роухані додав, що ніхто, навіть США, не виграють від їхнього виходу із ядерної угоди.

США планують відновити економічні санкції проти Ірану, включаючи обмеження на експорт нафти Тегераном. В Ірані вважають, що це спровокує підвищення цін на сировину та завдасть шкоди американській економіці.

"Вимога Трампа не купувати іранську нафту та його тиск на європейські фірми в той час, коли Нігерія та Лівія переживають кризу, коли експорт венесуельської нафти впав через санкції США, коли влітку зросло внутрішнє споживання в Саудівській Аравії, це не що інше, як шкода собі", - заявив представник Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хоссейн Каземпур Ардебілі, цитує іранська агенція Shana.

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Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від американських санкцій. МАГАТЕ поки що постійно підтверджувало, що Іран дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.

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