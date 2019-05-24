Тегеран: Намір США відправити в регіон півтори тисячі військових загрожує миру

Рішення президента США Дональда Трампа відправити на Близький Схід 1,5 тисячі американських військових є загрозою миру в регіоні. Про це у суботу, 25 травня, заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"Збільшення присутності США в нашому регіоні надзвичайно небезпечне і загрожує миру та безпеці, цьому (рішенню - Ред.) необхідно протистояти", - заявив він іранському державному агентству IRNA. Заріф також наголосив, що Вашингтон робить такі заяви, щоб "виправдати свою ворожу політику і створити напруженість у Перській затоці".

Як повідомлялось, напередодні Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід будуть перекинуті 1,5 тисячі солдатів з міркувань безпеки. "Ми хочемо мати захист на Близькому Сході. Ми збираємося відправити порівняно невелику кількість військовослужбовців переважно з міркувань безпеки", - заявив він.

Президент США знову звинуватив керівництво Ірану в насадженні терору по всьому світу, підкресливши, що не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Одночасно Трамп висловив сумнів у тому, що Іран хоче воювати з США.

Нагадаємо, останніми тижнями протистояння між США та Іраном суттєво загострилося. До посилення санкційного тиску Вашингтона на Тегеран додалися й погрози військового характеру. Минулого тижня американський уряд наказав частині співробітників посольства США в Іраку залишити країну, посилаючись на загрозу з боку Ірану. З цієї ж причини в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Утім, 21 травня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що завдяки діям Вашингтона загрози для американців з боку Ірану вдалося "відсунути в часі".

Кілька днів тому Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням. Раніше США відправили в регіон авіаносну групу з бомбардувальниками. У Тегерані ж запевнили, що готові дати відсіч США.