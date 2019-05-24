 Тегеран: Намір США відправити в регіон півтори тисячі військових загрожує миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Тегеран: Намір США відправити в регіон півтори тисячі військових загрожує миру

Іран розкритикував план Вашингтона відправити на Близький Схід півтори тисячі військових. За словами міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, Трамп робить це, щоб посилити напругу в регіоні.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Рішення президента США Дональда Трампа відправити на Близький Схід 1,5 тисячі американських військових є загрозою миру в регіоні. Про це у суботу, 25 травня, заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"Збільшення присутності США в нашому регіоні надзвичайно небезпечне і загрожує миру та безпеці, цьому (рішенню - Ред.) необхідно протистояти", - заявив він іранському державному агентству IRNA. Заріф також наголосив, що Вашингтон робить такі заяви, щоб "виправдати свою ворожу політику і створити напруженість у Перській затоці".

Як повідомлялось, напередодні Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід будуть перекинуті 1,5 тисячі солдатів з міркувань безпеки. "Ми хочемо мати захист на Близькому Сході. Ми збираємося відправити порівняно невелику кількість військовослужбовців переважно з міркувань безпеки", - заявив він.

Президент США знову звинуватив керівництво Ірану в насадженні терору по всьому світу, підкресливши, що не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю. Одночасно Трамп висловив сумнів у тому, що Іран хоче воювати з США.

DW.COM

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Нагадаємо, останніми тижнями протистояння між США та Іраном суттєво загострилося. До посилення санкційного тиску Вашингтона на Тегеран додалися й погрози військового характеру. Минулого тижня американський уряд наказав частині співробітників посольства США в Іраку залишити країну, посилаючись на загрозу з боку Ірану. З цієї ж причини в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Утім, 21 травня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що завдяки діям Вашингтона загрози для американців з боку Ірану вдалося "відсунути в часі".

Кілька днів тому Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням. Раніше США відправили в регіон авіаносну групу з бомбардувальниками. У Тегерані ж запевнили, що готові дати відсіч США.

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