Тегеран відкидає можливість війни: Ніхто не може протистояти Ірану в регіоні

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у суботу, 18 травня, відкинув можливість нової війни в Перській затоці. "Ми переконані... війни не буде, оскільки ми не хочемо війни й ніхто інший не має ілюзій, що може протистояти Ірану в регіоні", - заявив він іранському державному агентству IRNA. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни".

Тим часом американський енергетичний концерн Exxon Mobil уранці 18 травня відкликав свїх працівників з нафтового родовища біля іракського міста Басра. У свою чергу, союзник США в регіоні Бахрейн у цей же день закликав своїх громадян не подорожувати до Іраку та Ірану, а тих, хто вже перебуває в цих країнах, - негайно повернутися.

Раніше цього тижня Державний департамент США наказав американським державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак. Сам Дональд Трамп кілька днів тому висловив сподівання, що криза на Близькому Сході не завершиться війною. Ситуація в регіоні загострилася після того, як Тегеран оголосив, що призупиняє низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.