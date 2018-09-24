Твіт про Tesla коштував Маску 20 мільйонів доларів

Компанія з виробництва електромобілів Tesla та її виконавчий директор Ілон Маск погодилися на позасудове врегулювання претензій регулятора. Про досягнення домовленості Комісія з цінних паперів та бірж США повідомила в суботу, 29 вересня, на своєму сайті. Tesla та Маск сплатять по 20 мільйонів доларів через позов комісії стосовно можливого введення інвесторів в оману. Ідеться про твіт Маска із заявою про викуп акцій компанії та повернення її до статусу приватної.

Домовленість дозволяє Маскові зберегти посаду виконавчого директора компанії, утім, щонайменше на наступні три роки він має залишити посаду голови наглядової ради. Tesla доведеться знайти незалежного керівника цього органу, який задовольнив би інтереси критичних до Маска інвесторів. Від скандального твіта Маска 7 серпня акції Tesla здешевшали на 30 відсотків.

Компанія та Маск не коментували угоду з регулятором. Також Tesla доведеться обмежити спілкування Маска з інвесторами. Можливо, ця вимога зробить Twitter знаменитого бізнесмена менш цікавим, припускає агенція AP.

Нагадаємо, 7 серпня 2018 року Маск написав на своїй сторінці в мережі Twitter, що розглядає можливість перетворення компанії, яка нині є публічною, на приватну шляхом викупу акцій за ціною в 420 доларів за акцію. Регулятор вважає, що у нього не було коштів та домовленостей про фінансування на такий викуп. Згодом підприємець заявив, що Tesla залишиться публічним акціонерним товариством.