 Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення

Чотирьох чоловіків із різних куточків Німеччини ув'язнять за створення у даркнеті сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.

На засіданні суду у справі платформи Elysium

На засіданні суду у справі платформи Elysium

У німецькому Лімбурзі у четвер, 7 березня, винесли вироки чотирьом підозрюваним у створенні та експлуатації інтернет-платформи Elysium, на якій поширювалося дитяча порнографія, інформує агенція AFP. Чотирьох чоловіків з Баварії, Гессена і Баден-Вюртемберга засудили до тривалих термінів ув'язнення від трьох років і десяти місяців до дев'яти років і дев'яти місяців. Чоловіків звинувачували у програмуванні, адмініструванні і модеруванні платформи, поширенні, володінні й створенні дитячої порнографії.

Як повідомлялося, у червні 2017 року франкфуртська генпрокуратура та Федеральне відомство у кримінальних справах припинили діяльність платформи Elysium, на якій було зареєстровано понад 111 тисяч акаунтів користувачів, які обмінювалися фотографіями і відео порнографічного змісту.

Платформа діяла з кінця 2016 року і була доступна лише в так званому даркнеті. Цим терміном називають приховану анонімну та неконтрольовану частину інтернету, що недоступна звичайним пошуковим системам на кшталт Google.

 

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