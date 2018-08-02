Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення

У німецькому Лімбурзі у четвер, 7 березня, винесли вироки чотирьом підозрюваним у створенні та експлуатації інтернет-платформи Elysium, на якій поширювалося дитяча порнографія, інформує агенція AFP. Чотирьох чоловіків з Баварії, Гессена і Баден-Вюртемберга засудили до тривалих термінів ув'язнення від трьох років і десяти місяців до дев'яти років і дев'яти місяців. Чоловіків звинувачували у програмуванні, адмініструванні і модеруванні платформи, поширенні, володінні й створенні дитячої порнографії.

Як повідомлялося, у червні 2017 року франкфуртська генпрокуратура та Федеральне відомство у кримінальних справах припинили діяльність платформи Elysium, на якій було зареєстровано понад 111 тисяч акаунтів користувачів, які обмінювалися фотографіями і відео порнографічного змісту.

Платформа діяла з кінця 2016 року і була доступна лише в так званому даркнеті. Цим терміном називають приховану анонімну та неконтрольовану частину інтернету, що недоступна звичайним пошуковим системам на кшталт Google.