 Таїланд не депортуватиме жінку, що втекла із Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Таїланд не депортуватиме жінку, що втекла із Саудівської Аравії

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни та намагалася дістатися через Бангкок до Австралії, отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун в Таїланді

Рахаф Мохаммед аль-Кунун поки що зможе перебувати в Таїланді

Влада Таїланду вирішила не депортувати піддану Королівства Саудівська Аравія, 18-річну Рахаф Мохаммед аль-Кунун, котра не хоче повертатися на Близький Схід. У понеділок, 7 січня, голова міграційної служби Таїланду запевнив, що молоду жінку не висилатимуть примусово з країни, передає агенція новин AP.

За словами посадовця, 18-річна жінка отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді й перебуває під захистом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Поліція Таїланду опублікувала фото молодої жінки після того, як вона вийшла з номера в готелі в аеропорту Бангкока, де перед цим забарикадувалася, відмовляючись повертатися до своєї родини. У розмові з журналістами BBC аль-Кунун заявила, що відмовилася від ісламу, тож побоюється реакції своїх родичів.

Після благальних дописів втікачки у соцмережі Twitter її Twitter-акаунт набрав упродовж менш ніж двох діб понад 50 тисяч фоловерів. Історія аль-Кунун привернула увагу як урядовців, так і правозахисників. Зокрема, у правозахисній організації Human Rights Watch наголосили, що влада Таїланду має повернути жінці паспорт та дозволити їй продовжити свою подорож до Австралії.

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Аудіо й відео до теми

Жінка за кермом: історична подія для Саудівської Аравії (25.06.2018)  

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