 Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків

Восьмеро з 12-ти підлітків, заблокованих у печері на півночі Таїланду, уже на поверхні. Водолази повертаються у печеру, де перебувають іще четверо юних футболістів та їхній тренер.

Рятувальники прямують до печери, де застрягли підлітки

Рятувальники прямують до печери, де застрягли підлітки

У Таїланді рятувальникам вдалося врятувати ще чотирьох підлітків з групи юних футболістів, заблокованих в підтопленій печері на півночі країни. Про це по обіді у понеділок, 9 липня, повідомив представник штабу, який керує рятувальною операцією. Друга частина операції з визволення підлітків почалася вранці у цей же день після 12-годинної перерви.

Як повідомив раніше губернатор провінції Чіанграй, водолази повертаються у печеру, де все ще перебувають четверо підлітків та їхній тренер. За словами керівника рятувальної операції, рівень води в частково підтопленій печері значно знизився, погода в районі хороша, тому друга частина операції розпочалася раніше, ніж було заплановано.

Infografik Rettungsaktion in Thailand Höhle UK

DW.COM

Чотирьох хлопців зі шкільної футбольної команди визволили з напівзатопленої печери в Таїланді, де вони були заблоковані понад два тижні. Рятувальну операцію продовжать 9 липня. (08.07.2018)

У Таїланді чотирьох хлопців зі шкільної футбольної команди вдалося визволити з частково затопленої печери, де вони перебували понад два тижні. Операція з порятунку триває. (08.07.2018)

У перший день операції були врятовані четверо підлітків. Батьків спортсменів попередили про ризики, пов'язані з рятувальною операцією.

12 футболістів у віці від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер були виявлені в частково затопленій печері на півночі Таїланду 2 липня. Операція з їх пошуку тривала понад тиждень - з 23 червня, коли спортсмени після тренування сховалися в печері Кхао Луанг від негоди і опинилися відрізаними від виходу через підтоплення. За словами рятувальників, школярів та їхнього тренера відокремлюють від виходу близько чотирьох кілометрів. Кілька днів тому загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але сам втратив свідомість на зворотному шляху.

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Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)

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Ноу-хау для порятунку дітей у Таїланді (09.07.2018)  

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