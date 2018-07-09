Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків

У Таїланді рятувальникам вдалося врятувати ще чотирьох підлітків з групи юних футболістів, заблокованих в підтопленій печері на півночі країни. Про це по обіді у понеділок, 9 липня, повідомив представник штабу, який керує рятувальною операцією. Друга частина операції з визволення підлітків почалася вранці у цей же день після 12-годинної перерви.

Як повідомив раніше губернатор провінції Чіанграй, водолази повертаються у печеру, де все ще перебувають четверо підлітків та їхній тренер. За словами керівника рятувальної операції, рівень води в частково підтопленій печері значно знизився, погода в районі хороша, тому друга частина операції розпочалася раніше, ніж було заплановано.

У перший день операції були врятовані четверо підлітків. Батьків спортсменів попередили про ризики, пов'язані з рятувальною операцією.

12 футболістів у віці від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер були виявлені в частково затопленій печері на півночі Таїланду 2 липня. Операція з їх пошуку тривала понад тиждень - з 23 червня, коли спортсмени після тренування сховалися в печері Кхао Луанг від негоди і опинилися відрізаними від виходу через підтоплення. За словами рятувальників, школярів та їхнього тренера відокремлюють від виходу близько чотирьох кілометрів. Кілька днів тому загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але сам втратив свідомість на зворотному шляху.