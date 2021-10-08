Тарифи на газ

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (26.01.2021)

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити у вісім разів більше, ніж у Києві. Люди обурені діями "Лубнигазу". Які в ОТГ є важелі, щоб протидіяти газовикам? #Ексклюзив DW.