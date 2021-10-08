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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тарифи на газ".
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Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. На що слід зважати споживача при зміні газопостачальника, аби уникнути проблем?
Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити у вісім разів більше, ніж у Києві. Люди обурені діями "Лубнигазу". Які в ОТГ є важелі, щоб протидіяти газовикам? #Ексклюзив DW.
На тлі протестів у регіонах український уряд пообіцяв зниження тарифів на газ для споживачів на 30 відсотків. Чим обґрунтоване таке рішення, як протидіяти монополізації на внутрішньому енергоринку, чому Україні загрожує "блекаут" та чи буде добудовано "Північний потік-2", в інтерв'ю DW розповів в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.