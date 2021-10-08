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Тарифи на газ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тарифи на газ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Зеленський запевняє, що тарифи на тепло для населення не зростуть

Зеленський запевняє, що тарифи на тепло для населення не зростуть 30.09.2021

До кінця опалювального сезону ціна газу має становити 7,4 гривні за 1 кубометр для населення та 13,6 гривні для бюджетних установ. Місцеві громади отримають підтримку від держави для роботи теплокомуненерго.
Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення

Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення 14.09.2021

Уряд України працює над тим, що захистити населення від зміни тарифів на тлі підвищення цін на газ зі сторони Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, Україна готова до нового опалювального сезону.
Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст?

Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст? 30.04.2021

Верховна Рада призначила міністром енергетики юриста, ексвіцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка. Він уже заявив, що існує "реальна можливість" зменшити високі тарифи на електроенергію та газ.
Нові тарифи на газ з 1 травня: що треба знати споживачам

Нові тарифи на газ з 1 травня: що треба знати споживачам 29.04.2021

В Україні з 1 травня запроваджують річні тарифи на газ, і усіх споживачів автоматично переведуть на базовий річний контракт із постачальниками газу. Ціна на газ для них буде вищою за нинішню 6,99 гривні за кубометр.

Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео)

Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео) 03.02.2021

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. Як уникнути проблем?

Як змінити газопостачальника й не залишитися без газу (02.02.2021) 02.02.2021

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. На що слід зважати споживача при зміні газопостачальника, аби уникнути проблем?

Як не переплачувати в Україні за газ - рекомендації експерта

Як не переплачувати в Україні за газ - рекомендації експерта 29.01.2021

Два місяці регульованих цін на газ - час для споживачів зорієнтуватись на новому для них ринку блакитного палива. На що слід зважати при зміні газопостачальника, в інтерв'ю DW розповів експерт DiXi Group Андрій Урста.
Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео) 26.01.2021

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити увосьмеро більше, ніж у Києві. Які важелі має ОТГ, щоб протидіяти газовикам?

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (26.01.2021) 26.01.2021

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити у вісім разів більше, ніж у Києві. Люди обурені діями "Лубнигазу". Які в ОТГ є важелі, щоб протидіяти газовикам? #Ексклюзив DW.

Прем'єр України Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів

Прем'єр України Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів 25.01.2021

Серед оголошених главою українського уряду кроків - встановлення граничної ціни на газ, спрощення доступу до субсидій та укрупнення облгазів.

Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення

Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення 18.01.2021

Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Вона буде діяти до кінця опалювального сезону або до завершення карантину.
Вітренко розраховує, що віялових відключень в Україні вдасться уникнути

Вітренко розраховує, що віялових відключень в Україні вдасться уникнути 15.01.2021

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко в інтерв'ю DW вказав на дефіцит електроенергії на ринку, висловивши водночас сподівання, що найближчим часом віялових відключень не буде.

Юрій Вітренко про тарифи на газ і струм, реакцію МВФ та "Північний потік-2" (15.01.2021) 15.01.2021

На тлі протестів у регіонах український уряд пообіцяв зниження тарифів на газ для споживачів на 30 відсотків. Чим обґрунтоване таке рішення, як протидіяти монополізації на внутрішньому енергоринку, чому Україні загрожує "блекаут" та чи буде добудовано "Північний потік-2", в інтерв'ю DW розповів в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Шмигаль заявив про обмеження верхньої межі ціни газу для населення

Шмигаль заявив про обмеження верхньої межі ціни газу для населення 15.01.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище ніж 6,99 гривні за кубічний метр газу.
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