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Таня Малярчук

Таня Малярчук - українська письменниця.

Письменниця з Івано-Франківська від 2011 року живе у Відні. Євромайдан і війна на Донбасі, які на Заході охрестили "українською кризою", в рази збільшили медійну увагу до України. Таня Малярчук, яка в Україні більше відома художніми творами, як-то "Біографія випадкового чуда" або "Забуття", часто репрезентує український голос на шпальтах німецьких ЗМІ. Численні її твори перекладені німецькою.

Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію у Німеччині

Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію у Німеччині 01.05.2022

Малярчук отримала премію за книгу "Синій кит пам'яті", у якій письменниця ставить "екзистенційні питання щодо власної ідентичності" та ідентичності України.

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту 20.12.2021

"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор?

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор? 26.11.2021

"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Коли дерева знову починають рости

Таня Малярчук: Коли дерева знову починають рости 04.08.2021

"Нечутливість до чужої біди, зворушлива дріб'язковість, дитинне бахвальство. Хто постійно нарікає, але не терпить справедливої критики?" - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Право на минуле

Таня Малярчук: Право на минуле 01.02.2021

"Ми не вбивали, не співпрацювали, не зраджували, не знищували власні святині і не забирали хліб одні в одних?" - Таня Малярчук, спеціально для DW.

До 100-річчя Пауля Целана: есеї

До 100-річчя Пауля Целана: есеї 17.12.2020

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
Таня Малярчук до 100-річчя Пауля Целана: Легенда про незцілимих

Таня Малярчук до 100-річчя Пауля Целана: Легенда про незцілимих 26.11.2020

"Три чарівні віденські тижні вріжуться в пам'ять і мучитимуть обох до кінця життя, як покалічених солдатів мучать відрізані кінцівки". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Таня Малярчук: Майбутнє замете всі сліди

Таня Малярчук: Майбутнє замете всі сліди 17.09.2020

"17 вересня 1939 року радянські війська перетнули річку Збруч, окупувавши Західну Україну та частину Білорусі, що були у складі Польщі. Окупація стала початком катастрофічних змін", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Здається, її не існує

Таня Малярчук: Здається, її не існує 08.03.2020

"Б'ючи своїх дітей, батьки насправді б'ють своїх батьків. Ось так", - Таня Малярчук, спеціально для DW.

У Німеччині вийшов роман Тані Малярчук Забуття

У Німеччині вийшов роман Тані Малярчук "Забуття" 17.02.2019

Знаковий роман "Забуття" української письменниці Тані Малярчук відтепер доступний і німецькомовним читачам.
Таня Малярчук: Є такі інтимні речі, про які я не можу писати українською

Таня Малярчук: "Є такі інтимні речі, про які я не можу писати українською" 10.07.2018

Як українська письменниця Таня Малярчук здобула австрійську літературну премію імені Інґеборґ Бахманн і чому писати німецькою про особисте їй легше, ніж рідною мовою, в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн

Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інґеборґ Бахманн 08.07.2018

Українську письменницю Таню Малярчук нагородили австрійською літературною премією імені Інґеборґ Бахманн за написаний німецькою мовою твір.
Таня Малярчук: Така нестерпна рідна чужина

Таня Малярчук: Така нестерпна рідна чужина 20.03.2018

"Вони сумлінно здавали і здають гроші спершу на Майдан, тепер - на АТО, 24-го серпня одягають свої найкращі вишиванки, щоб ввечері викласти фотографії у соціальних мережах", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Осінь, яку створив Рільке

Таня Малярчук: Осінь, яку створив Рільке 15.09.2017

"Знаючи, якими різними, навіть протилежними були життєві долі Рільке і Стуса, іноді здається, що один мусив спокутувати за іншого", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Двері, які можна відчинити

Таня Малярчук: Двері, які можна відчинити 10.04.2017

"Прикметник "український" не дає індульгенцій. Український не означає непорочний, винятковий чи ідеальний, рідний - так, але не ідеальний", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Абись-мо дочекали

Таня Малярчук: Абись-мо дочекали 04.01.2017

"Якщо вдалося проскочити річну дистанцію без особливих втрат, радість буде подвійною. Якщо не всі добігли, різдвяна ніч приглушить сум", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
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