Таня Малярчук - українська письменниця.

Письменниця з Івано-Франківська від 2011 року живе у Відні. Євромайдан і війна на Донбасі, які на Заході охрестили "українською кризою", в рази збільшили медійну увагу до України. Таня Малярчук, яка в Україні більше відома художніми творами, як-то "Біографія випадкового чуда" або "Забуття", часто репрезентує український голос на шпальтах німецьких ЗМІ. Численні її твори перекладені німецькою.