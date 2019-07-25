Танкер сів на мілину біля Одеси - членів екіпажу евакуйовано

Танкер "Делфі" у п'ятницю, 22 листопада, сів на мілину біля Одеси. На борту були три члени екіпажу, усі вони громадяни України. Серед них - капітан, старший механік і матрос, зазначив виконувач обов'язків начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов, передає онлайн-видання "Думская". За даними видання, всіх членів екіпажу врятовано.

За даними пресслужби Одеської ОДА, судно дрейфувало, сіло кормою на мілину і потім дрейф призупинився. На танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою. Спочатку екіпаж відмовлявся подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекали дозволу від судновласника та відмовлялися від будь-якої допомоги.

Танкер сів кормою на мілину

За словами Карпова, моряки сподівалися на допомогу судновласника, але він не виходить на зв'язок і капітан відмовляється надавати будь-які відомості про власника.

Як зазначають в облдержадміністрації, наразі неможливо зв'язатися із судновласником. "Фактично цей корабель - сірий, без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що на борту танкера немає небезпечного вантажу, який би загрожував навколишньому середовищу. Судно стояло на якорі в цьому районі Одещини з травня 2019 року.