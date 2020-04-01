 Танкер з бензином прибув з Ірану до Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

Танкер з бензином прибув з Ірану до Венесуели

П'ять танкерів з Ірану мають доправити до Венесуели близько 1,5 мільйона барелів бензину. Обидві країни перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Іранські танкери, які перевозять бензин до Венесуели, у Гібралтарській протоці

Іранські танкери, які перевозять бензин до Венесуели, у Гібралтарській протоці

Перший з п'яти танкерів з бензином прибув з Ірану до Венесуели в неділю, 24 травня. Про це повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv Eikon.

Міністр нафтової промисловості Венесуели Тарек Ель-Айссамі привітав швидке прибуття суден з Ірану. Венесуельське державне телебачення показало, як військовий корабель і літак готуються зустрічати танкери.

Загалом п'ять танкерів мають перевезти близько 1,5 мільйона барелів бензину з Ірану до Венесуели. Відносно обох країн діють санкції США. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки збираються перешкоджати доставці пального до Венесуели і можуть ввести штрафні заходи проти екіпажів суден.

Венесуела має одні з найбільших покладів нафти у світі, проте через глибоку економічну кризу не може забезпечити своє населення бензином. 

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    Автор: Інес Айзеле


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