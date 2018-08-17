 Таліби відпустили понад 140 заручників, захоплених вранці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Таліби відпустили понад 140 заручників, захоплених вранці

Бойовики "Талібану" відпустили 144-ох пасажирів автобусів, котрих вони захопили вранці на півночі Афганістану. Ще 21 особа залишається в заручниках у талібів.

Бойовики ісламістського руху Талібан (архівне фото)

Бойовики ісламістського руху "Талібан" (архівне фото)

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" у понеділок, 20 серпня, звільнили 144-ьох заручників - пасажирів трьох автобусів, захоплених вранці того ж дня, повідомив агенції dpa Абдул Захір, керівник поліції району Ханабад, що в провінції Кундуз.

21 пасажир автобусів, за його словами, залишається в заручниках у талібів: дванадцятьох з них вважають співробітниками силових відомств, інші ж не мали при собі документів, що засвідчували б особу.

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Афганський президент Ашраф Гані оголосив про тимчасове тримісячне перемир'я з талібами. Його встановлять, якщо "Талібан" теж дотримуватиметься режиму припинення вогню. (19.08.2018)

Бойовики "Талібану" зупинили три пасажирські автобуси та викрали загалом понад сотню пасажирів. Терористи досі не зробили офіційних заяв. (20.08.2018)

Представник "Талібану" Забіхула Муджахід повідомив, що після з'ясування особи решти заручників їх також відпустять, за винятком тих, хто працює на уряд чи силові структури Афганістану. Муджахід також спростував інформацію про те, що таліби нібито відхилили пропозицію президента Афганістану щодо тримісячного перемир'я. За його словами, рішення поки не ухвалене.

Нагадаємо, що зранку понеділка бойовики зупинили на півночі Афганістану три пасажирські автобуси та силоміць забрали з собою понад сотню пасажирів, включно з жінками і дітьми.

Інцидент із захопленням талібами пасажирів автобусів стався наступного дня після нової пропозиції президента Афганістану Ашрафа Гані про перемир'я. Гані пропонує запровадити режим припинення воню з талібами на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада. Перемир'я мало б набути чинності вранці 20 серпня, якби таліби погодилися дотримуватися його. Останнє перемир'я між талібами та урядовими силами Афганістану було оголошене в червні цього року. 

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    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

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