 ″Талібан″ уперше візьме участь у конференції щодо Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

"Талібан" уперше візьме участь у конференції щодо Афганістану

Таліби вперше візьмуть участь у конференції з питань врегулювання в Афганістані, яка відбудеться 9 листопада в Росії, інформує міністерство закордонних справ РФ.

Військові Афганістану (фото з архіву)

Військові Афганістану (фото з архіву)

DW.COM

Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН. (10.10.2018)

Очікується, що підрахунок забере не менше місяця. Крім того, ще мають пройти вибори в Кандагарі. (22.10.2018)

Росія проведе міжнародну конференцію з питань ситуації в Афганістані 9 листопада за участі "Талібану", інформує агенція dpa. Про це в суботу, 3 листопада, повідомили в міністерстві закордонних справ РФ. Делегація талібів буде вперше брати участь у міжнародній зустрічі подібного рівня.

Президент Афганістану Ашраф Гані та представники радикального ісламістського руху "Талібан" підтвердили, що надішлють своїх делегатів на конференцію. Запрошення до участі в заході також відправлені Індії, Ірану, Казахстану, Киргизії, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також США.

Спроба влаштувати подібну конференцію у серпні цього року не увінчалася успіхом через відмову уряду Афганістану. Нагадаємо, що в жовтні в країні відбулися парламентські вибори.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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