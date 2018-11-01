"Талібан" уперше візьме участь у конференції щодо Афганістану

Росія проведе міжнародну конференцію з питань ситуації в Афганістані 9 листопада за участі "Талібану", інформує агенція dpa. Про це в суботу, 3 листопада, повідомили в міністерстві закордонних справ РФ. Делегація талібів буде вперше брати участь у міжнародній зустрічі подібного рівня.

Президент Афганістану Ашраф Гані та представники радикального ісламістського руху "Талібан" підтвердили, що надішлють своїх делегатів на конференцію. Запрошення до участі в заході також відправлені Індії, Ірану, Казахстану, Киргизії, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також США.

Спроба влаштувати подібну конференцію у серпні цього року не увінчалася успіхом через відмову уряду Афганістану. Нагадаємо, що в жовтні в країні відбулися парламентські вибори.