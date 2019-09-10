"Талібан" після краху переговорів зі США відрядив делегацію до Москви

Афганський радикльний ісламістський рух "Талібан" відправив до Москви делегацію для проведення переговорів. Як повідомили ввечері в п'ятницю, 13 вересня, у пресслужбі МЗС РФ , під час переговорів представники талібів заявили про свою готовність до подальшого діалогу зі США. "Талібан" підтвердив готовність до продовження діалогу з Вашингтоном", - наголосили в пресслужбі російського МЗС, цитує агентство новин "Інтерфакс".

За інформацією російського агентства ТАСС, делегація талібів провела в Москві консультації зі спецпредставником президента РФ щодо Афганістану Заміром Кабуловим. Про це російським журналістам повідомив офіційний представник катарського політичного офісу руху "Талібан" Мохаммад Сохаїл Шахін.

За даними інформагенції AP, що посилається на неназваних представників руху "Талібан", делегацію переговорників талібів в Москві очолює мулла Шер Мохаммад Станікзай.

Перший візит після виходу Трампа з переговорів

Візит делегації талібів до Москви став першою такою поїздкою представників руху після оголошення президентом США Дональдом Трампом виходу з переговорів з "Талібаном". За даними інформагенції Reuters, яка так само посилається на неназваних представників руху, делегація "Талібану" в Москві обговорила перспективи виведення американських військ.

Крім того, таліби планують також відрядити свої делегації до Китаю, Ірану та середньоазійських країн. Мета цих переговорів - оцінити рівень підтримки в регіоні зусиль талібів, спромованих на те, аби змусити американців вийти з Афганістану.

США та представники талібів кілька місяців проводили переговори в столиці Катару Досі з метою домовитися про умови виведення американських військ з Афганістану. Після дев'яти раундів переговорів сторони були близькі до укладення відповідних домовленостей. Однак 7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.