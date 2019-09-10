 ″Талібан″ після краху переговорів зі США відрядив делегацію до Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

"Талібан" після краху переговорів зі США відрядив делегацію до Москви

Після провалу переговорів зі США делегація "Талібану" відвідала Москву, щоб оцінити рівень підтримки дій руху. У МЗС РФ наголосили, що таліби готові до подальшого діалогу з американцями.

Представники Талібану провели переговори в Москві

Представники "Талібану" провели переговори в Москві

Афганський радикльний ісламістський рух "Талібан" відправив до Москви делегацію для проведення переговорів. Як повідомили ввечері в п'ятницю, 13 вересня, у пресслужбі МЗС РФ , під час переговорів представники талібів заявили про свою готовність до подальшого діалогу зі США. "Талібан" підтвердив готовність до продовження діалогу з Вашингтоном", - наголосили в пресслужбі російського МЗС, цитує агентство новин "Інтерфакс".

DW.COM

Вихід США з переговорів з радикальним рухом "Талібан" спричинить лише подальшу боротьбу талібів проти військ США, наголошують у русі. Напередодні президент США Дональд Трамп назвав переговори з талібами "мертвими". (10.09.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

Вихід США з переговорів означатиме лише збільшення кількості загиблих американських військових, наголошують у радикальному русі "Талібан". Раніше про припинення переговорного процесу з талібами оголосив Дональд Трамп. (08.09.2019)

Американський та румунський військові місії НАТО загинули від вибуху в афганській столиці. Тим часом ісламістський рух "Талібан", який взяв на себе відповідальність за напад, заявив, що готовий до угоди з Вашингтоном. (05.09.2019)

За інформацією російського агентства ТАСС, делегація талібів провела в Москві консультації зі спецпредставником президента РФ щодо Афганістану Заміром Кабуловим. Про це російським журналістам повідомив офіційний представник катарського політичного офісу руху "Талібан" Мохаммад Сохаїл Шахін.

За даними інформагенції AP, що посилається на неназваних представників руху "Талібан", делегацію переговорників талібів в Москві очолює мулла Шер Мохаммад Станікзай.

Перший візит після виходу Трампа з переговорів

Візит делегації талібів до Москви став першою такою поїздкою представників руху після оголошення президентом США Дональдом Трампом виходу з переговорів з "Талібаном". За даними інформагенції Reuters, яка так само посилається на неназваних представників руху, делегація "Талібану" в Москві обговорила перспективи виведення американських військ.

Крім того, таліби планують також відрядити свої делегації до Китаю, Ірану та середньоазійських країн. Мета цих переговорів - оцінити рівень підтримки в регіоні зусиль талібів, спромованих на те, аби змусити американців вийти з Афганістану.

США та представники талібів кілька місяців проводили переговори в столиці Катару Досі з метою домовитися про умови виведення американських військ з Афганістану. Після дев'яти раундів переговорів сторони були близькі до укладення відповідних домовленостей. Однак 7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.

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    Модерний Афганістан - у минулому

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

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    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


 

DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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