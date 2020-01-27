Талібан заявив про збиття військового літака США в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" у понеділок, 27 січня, підтвердив збиття американського військового літака в афганській гірській провінції Газні, яку він контролює. "Літак, який виконував розвідувальну місію, був збитий в районі Садо Хел округу Дех Як провінції Газні", - сказав представник "Талібану" Забіхула Муджахід, передає агенція Reuters.

За його словами, загинули усі особи, які перебували на борту літака, у тому числі страші офіцери. Представник "Талібану" не уточнив точну кількість загиблих.

В США протягом кількох годин не підтверджували збиття свого військового літака в Афганістані. Пізніше представник сил США в Афганістані Сонні Леггетт повідомив, що в Газні розбився американський військовий літак Bombardier E-11A. При цьому він зазначив, що немає жодних ознак того, що літак був збитий противником. Розслідування причин катастрофи триває, зазначив Леггетт.

Міністр оборони США Марк Еспер раніше заявив, що він "ознайомлений із ситуацією", однак "більше нічого не може повідомити на цей час", передає агенція dpa. "З огляду на те, як справа розвиватиметься, а вона розвиватиметься, ми повідомимо медіа", - сказав він.

Американський генерал Девід Голдфейн підтвердив, що в Афганістані розбився саме американський військовий літак, однак не надав подробиць. Перед цим кілька американських військових на умовах анонімності повідомили, що під час аварії літака загинуло до десяти людей.

Речник мера міста Газні, що є столицею однойменної провінції, Афріф Нурі повідомив, що аварія літака сталася близько 13.00 за місцевим часом. За його словами, літак одразу загорівся, тому під час катастрофи ніхто не вижив.